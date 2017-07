Ciudadanos rechaza la propuesta de PSOE y Ganemos para un gobierno alternativo en Albacete

Ya lo habían anticipado pero tras la reunión con miembros tanto del PSOE como de Ganemos Albacete finalmente la formación naranja se decanta por que siga al frente del Ayuntamiento el Partido Popular. Es decir, Ciudadanos posibilitará el gobierno de la lista más votada de cara al pleno de elección de nuevo alcalde previsto para el miércoles, 5 de julio. Se ha optado por mantener la postura inicial de que gobierne la lista que los albaceteños votaron mayoritariamente en las Elecciones Municipales de mayo de 2015.

Ciudadanos agradece tanto al Partido Socialista como a Ganemos Albacete las negociaciones que han mantenido con este grupo municipal para formar un gobierno en el Ayuntamiento de Albacete, pero considera que "lo más justo y lógico" es dejar gobernar a la lista más votada en las elecciones de 2015.

Renovación en el acuerdo de investidura

Por otro lado, el grupo municipal de Ciudadanos anuncia que se han iniciado contactos con el grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Albacete con el que se ha renovado el documento de regeneración democrática que ya firmó el PP en el 2015 y los acuerdos de investidura que posibilitaron el Gobierno de Javier Cuenca, al tiempo que se anuncia que “se está trabajando para profundizar en esas coincidencias programáticas y ahondando en los acuerdos de investidura siempre con la vista puesta en atender las necesidades de los albaceteños, la generación de oportunidades y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Albacete”, tal y como ha explicado la portavoz de la formación naranja, Carmen Picazo.

Apoyo a una “gestión que ha paralizado la ciudad”

Este apoyo tácito de Ciudadanos al Grupo Popular para continuar al frente de la Alcaldía supone, según el portavoz socialista, Modesto Belinchón, apoyar “a quienes llevan dos años de incumplimientos reiterados, con toda la oposición, pero incluso de los acuerdos de Legislatura a los que se comprometieron con Ciudadanos, cuando facilitaron por primera vez que el PP accediera a la Alcaldía”

Insiste Belinchón en que los concejales de Ciudadanos “siguen empecinados en apoyar al PP y la gestión que ha paralizado a esta ciudad”, manifestó el edil socialista, que añadió que Ciudadanos ha decido “no apoyar un gobierno que dinamice y que actúe sobre el presente y sobre todo de cara al futuro de esta ciudad. Les hemos presentado un proyecto ambicioso y dinámico, en el que nos comprometíamos no solamente a mejorar la gobernanza, sino también la transparencia, facilitar la implicación y la participación de los ciudadanos y ciudadanas de Albacete en el Gobierno municipal y la recuperación de derechos de aquellos que más han padecido los efectos de la crisis económica y las políticas que el PP aplicó”.

Ganemos: Cs se ha conducido por la ideología

“No compartimos su decisión que significa la continuidad del PP en el gobierno de Albacete”. Son las primeras palabras de la portavoz de Ganemos Albacete para valorar la decisión adoptada por Ciudadanos de apoyar la lista más votadad y mantener, por tanto, al PP al frente del gobierno de la capital . Victoria Delicado asegura que con esta negativa Ciudadanos se ha conducido por una posición ideológica y “da un aval a la gestión del PP que se ha caracterizado por la pasividad y el incumplimiento”. Con semblante serio tanto la portavoz como el viceportavoz han asegurado que la postura de Cs constituye una oportunidad perdida para cambiar el gobierno del PP.

Con este panorama, y para evitar que el voto de Pedro Soriano sea el que decante la balanza en el pleno de investidura previsto para este miércoles, tanto Ganemos como PSOE ya habían advertido de que, de no llegar a un acuerdo con la formación naranja, cada uno votaría por su opción. Además de este argumento, desde Ganemos aseguran que votarán a su candidata, Victoria Delicado, ” porque creemos que en estos dos años de mandato ha quedado patente que Ganemos Albacete es un proyecto autónomo, potente y no es subsidiario de nadie”.

Por ello, y dado que no tienen el respaldo suficiente, este miércoles se votarán a ellos mismos. “Nuestro compromiso con la ciudad será plantar cara a las políticas del PP”, explicaba el viceportavoz, Álvaro Peñarrubia, que insiste en que será, además, “un voto en contra del PP, como lo serán también los del PSOE. “Sólo la ley electoral nos han frenado hacer un gobierno alternativo del PP”.

El concejal no adscrito propone un gobierno colaborativo

A apenas 24 horas de que se celebre el Pleno de Investidura y sin habérselo trasladado al resto de Grupo Municipales, el concejal no adscrito, Pedro Soriano, ha propuesto un “gobierno colaborativo” para gestionar la ciudad en los dos años que restan de mandato hasta los próximos comicios autonómicos.

Sería, dice Soriano, similar al primer gobierno democrático de la ciudad de Albacete, gobernado por el socialista Salvador Jiménez. Durante su mandato, del 1978 a 1983 y pese a que el partido UCD, con Pedro Romero García a la cabeza, fue el partido más votado, un pacto entre el PSOE y el Partido Comunista permitió gobernar al primero. La modificación que en este caso plantearía Soriano es que todos los concejales, los 27 que componen el pleno, tuvieran concejalías y se gobernase entre todos. Eso sí, debería ser la lista más votada la que gobernase tal y como ha dicho.

De salir adelante asegura que retirará los recursos que tiene el el juzgado a los presupeustos tanto de este añoscomo del anterior, y está dispuesto a quedarse al margen y quedarse fuera de la propuesta “por el bien de la ciudad”. La propuesta de Soriano no le llegará al resto de grupos municipales por vía oficial sino lo hará a través de los medios de comunicación porque no va a ponerse en contacto con ellos para trasladarla. El motivo: que se siente excluido en las negociaciones que a lo largo de los últimos días han tenido lugar y que, finalmente, no han proliferado para presentar una alternativa en el pleno de este miércoles.

Lo cierto es que esta propuesta se parece a lo que se ha vivido en el Ayuntamiento de Caudete estos últimos años y que llevó a los concejales a ir dimitiendo uno tras otro de sus funciones para , finalmente, acabar en moción de censura y con la dimisión de su primer edil.

Conocedor de que vote lo que vote en el pleno de investidura de mañana Manuel Serrano será alcalde de Albacete, Soriano no ha querido desvelar qué votará. Sólo ha dicho: “votaré en consecuencia” . Además ha añadido que ni Serrano ni Belinchón le parecen buenos para regir la ciudad de Albacete.