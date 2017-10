Educación zanja la polémica por la falta de profesores con la cobertura de las últimas vacantes

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha dado por zanjada este lunes la polémica por la falta de profesores en Castilla-La Mancha para cubrir las vacantes (más de 220) acumuladas entre el inicio del curso y las posteriores sustituciones (y que los sindicatos llegaron a cifrar en 400). El viernes a media mañana, según el consejero del ramo, Ángel Felpeto, se adjudicaron “las cuatro últimas vacantes”. Todas ellas corresponden a plazas que no se habían podido cubrir desde el inicio de curso por la falta de personal.

Felpeto ha desvinculado el problema para cubrir vacantes en el inicio del curso con la reducción del horario lectivo del profesorado. “No tiene nada que ver” aunque se haya aumentado el número de profesores a contratar en 323. Reconoce, sin embargo, que “en el caso de algunas bolsas había que haber realizado una convocatoria extraordinaria pero en otras no. Le pongo como ejemplo a Informática. Todavía queda bolsa y, sin embargo, han sido de las últimas plazas que se han adjudicado”. Por eso, en su opinión, la falta de profesores para cubrir las vacantes “tiene más que ver con los derechos, que nosotros respetamos, asociados al acuerdo de interinos que a la falta de profesorado en bolsa”.

También ha reiterado que entre las causas también está “la no convocatoria de oferta de empleo o de procesos selectivos muy escasos, como es el caso de Secundaria (con 200 plazas) en los últimos seis años”, que han propiciado que las bolsas de aspirantes se hayan ido quedando “obsoletas”.

El consejero ha citado también algunos casos que considera “llamativos” en los que ha sido necesario realizar hasta 300 llamadas telefónicas personales hasta cubrir la plaza vacante. “Y no hablamos de tercios o medias jornadas sino de jornadas completas, a veces no para todo el curso”.

Se ha referido también al sistema de baremación utilizado para cubrir las vacantes y que se ha limitado a comprobar el expediente académico de las casi 50.000 solicitudes recibidas “de las que quedaron 23.000”, según Felpeto, quien justifica esta decisión en “la urgencia que así lo requería”, obviando otros méritos de los aspirantes.

Además, ha desmentido que los centros educativos hayan tenido que responsabilizarse del proceso de admisión de aspirantes. “A ningún director, secretario o profesor de centro educativo se le ha encomendado una función que no le corresponde” aunque ha matizado que, en algunos casos, han servido de canal de entrega de la documentación correspondiente a la Dirección Provincial. “Ellos no tienen que hacer ninguna selección. Aunque ha habido algún caso en el que se ha comprobado que el aspirante no tenía el título de master y el director del centro se ha dirigido a la Dirección Provincial comunicando la imposibilidad de hacer el contrato”.

“Tenemos que derogar el actual acuerdo de interinos”

Felpeto ha repetido este lunes su intención de “derogar” el actual acuerdo con los sindicatos sobre los profesores interinos que, recordó, “propiciaba que, en muchos casos, puedan ponerse como no disponibles por muchas circunstancias”. Rechaza el actual mecanismo de cobertura de vacantes mediante adjudicación informática semanal porque “existe una posibilidad bastante ilimitada de renuncias. Esto no puede producirse, hay que cambiar radicalmente el acuerdo”.

Ha desvelado que existen conversaciones con los sindicatos y “estamos de acuerdo en que hay que llegar a un nuevo pacto”. De momento ya hay un borrador y el consejero espera poder llevar el texto a la mesa sectorial correspondiente antes de que termine noviembre.

Así es el programa de formación del profesorado este curso

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes, a través del Centro Regional de Formación del Profesorado, coordinará este curso cerca de 1.500 actividades de formación en las que participarán unos 23.000 docentes, cerca del 80 por ciento del profesorado de Castilla-La Mancha.

El consejero, Ángel Felpeto, y la directora del Centro Regional, Virtudes Pardillo, han presentado hoy el Plan de Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha, donde la investigación y la innovación serán las señas de identidad de todas las acciones que se lleven a cabo.

Felpeto ha destacado que “la actualización del profesorado es fundamental para ofrecer una educación de calidad adecuada a las necesidades de los alumnos y alumnas y que les prepare realmente para el futuro; y en esta actualización constante resulta esencial la formación continua”, de ahí, ha añadido, que la Administración educativa esté convencida de que “para conseguir una formación del profesorado de calidad deben adaptarse las estructuras, recursos y procedimientos de organización y funcionamiento del sistema educativo a los avances que se producen en el conocimiento y a las transformaciones sociales, económicas y tecnológicas”.

Así, las acciones formativas previstas en el Plan serán presenciales, en jornadas, foros, congresos, cursos, seminarios y grupos de trabajo; semipresenciales, con un 20 por ciento del tiempo presencial un 40 por ciento a través de la Plataforma Virtual de Formación del Profesorado y un 20 por ciento de trabajo práctico; y ‘online’, realizadas íntegramente a través de la Plataforma.

Según ha precisado el consejero, el mayor número de acciones formativas que se desarrollan en la modalidad de cursos tiene carácter semipresencial, los grupos de trabajo y seminarios que se realizan en los centros educativos tienen carácter presencial y la parte exclusiva de formación ‘online’ se restringe a determinados cursos.

Ángel Felpeto y Virtudes Pardillo Foto: Álvaro Ruiz

El Plan de Formación, según ha explicado, tiene dos objetivos generales, por un lado responder a las necesidades detectadas por los centros y el profesorado y mejorar las competencias docentes; y por otro conocer las innovaciones normativas, curriculares y tecnológicas para conseguir unas competencias profesionales del alumnado acorde con las exigencias del mundo del trabajo.

Para alcanzar estos tres objetivos generales hay tres objetivos estratégicos: impulsar el uso de las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento (TAC), utilizando las conocidas como TIC adecuadamente como herramientas y recursos educativos que desarrollen metodologías activas; mejorar la competencia en destrezas comunicativas en idiomas del profesorado; y potenciar la competencia científica y la investigación como método de trabajo para impulsar el aprendizaje.

Felpeto ha explicado que todo ello se concretará a través de cinco actuaciones prioritarias: actuaciones de desarrollo rural en colaboración con otras entidades, desarrollo de la competencia digital docente y desarrollo de competencias STEAM, acciones sobre igualdad efectiva de hombres y mujeres, actuaciones sobre enseñanzas de régimen especial y actuaciones orientadas al fomento de la actividad física y la salud.

En cuanto a la mejora de la formación en el ámbito rural, el consejero ha indicado que las unidades provinciales de formación e investigación que se han creado en las distintas direcciones provinciales han incluido en sus planes provinciales de formación, englobados en la programación regional, acciones formativas circunscritas a su ámbito territorial con el fin de contextualizar las necesidades de formación a su ámbito de actuación.

Una Plataforma Virtual de Formación que usan también docentes de Madrid

La directora del Centro Regional de Formación del Profesorado ha explicado que la Plataforma ha visto incrementadas en los dos últimos cursos las acciones formativas realizadas, así, las inscripciones solicitadas en el curso 2015-2016 fueron 24.164 y en el curso 2016-2017 de 33.861.

Para acceder a la Plataforma, los docentes utilizan mayoritariamente el ordenador, seguido de los dispositivos móviles y por último las tabletas. Además, los lunes y martes son los dos días que más se utiliza la Plataforma, y la provincia de Toledo es la que registra más entradas, seguida de la de Albacete y como dato curioso se registran entradas en la parte pública -abierta para información, no para formación- de un significativo número de docentes de Madrid.