Educación cambiará el Pacto de Interinos para evitar nuevas vacantes de docentes sin cubrir

La polémica generada por las decenas de vacantes de profesorado sin cubrir que ha generado la reducción del horario lectivo en Castilla-La Mancha, ha llegado a las Cortes regionales mediante un debate general solicitado por el Grupo Popular. En el mismo, el consejero de Educación, Ángel Felpeto, ha aprovechado para anunciar que en las próximas semanas, coincidiendo con la aprobación de la oferta pública de empleo, se llevará a la Mesa Sectorial de Educación un nuevo borrador de Pacto de Interinos que sustituya al aprobado en la anterior legislatura y que corregirá distintos elementos que se ha comprobado en los dos últimos cursos que "obstaculizan el procedimiento de sustituciones".

Precisamente, al final del debate, el Grupo Socialista ha respaldado una propuesta de resolución de Podemos en la que se solicita al Gobierno regional este nuevo pacto de interinos antes de fin de año, así como una nueva bolsa de trabajo para sustituciones y “mejor previsión y gestión de recursos humanos” a la hora de asignar vacantes. Otra medida del PP, que exigía eliminar “trabajar precarios” y la “huida de profesores a comunidades vecinas”, ha sido rechazada.

En su intervención inicial, el consejero de Educación ha reconocido que durante los dos últimos cursos escolares, el actual Gobierno ha encontrado dificultades a la hora de gestionar las políticas de personal. “La experiencia nos hace recapacitar sobre esta cuestión y como resultado de esa reflexión propondremos a los sindicatos una nueva regulación que, sin dañar los intereses generales del colectivo, dé respuesta y priorice las necesidades del sistema educativo público”, ha avanzado.

En su intervención ha recordado que desde que el actual Gobierno organizó el primer curso, 2015-2016, hasta este último hay 1.233 profesores más en el sistema, lo que ha permitido bajar las ratios del alumnado de Infantil, de 1º, 2º y 3º de Primaria y en 1º y 2º de Secundaria, reforzar los apoyos en Educación Infantil, mejorar la atención a la diversidad y bajar de manera generalizada una hora de docencia en todas las enseñanzas medias.

Ángel Felpeto, en el pleno de las Cortes regionales

Pero también ha explicado que estas medidas tienen una repercusión en la política de sustituciones, porque “no es igual hablar de sustituciones cuando los centros están ajustados al máximo en sus plantillas, que cuando pueden organizar sus horarios de manera más jóvenes”. En este punto también ha vuelto a reprochar al PP su “política de recortes” durante el Gobierno de María Dolores de Cospedal, cuando se suprimieron más de 6.000 profesores.

Finalmente, ha vuelto a detallar el mecanismo establecido este curso para dar la respuesta más satisfactoria y así ha explicado que se lleva a cabo una adjudicación informática y centralizada todos los viernes, de modo que las adjudicaciones que se realizan en ese día cubren por igual todas las plazas generadas en la semana previa a la adjudicación, así como las previstas hasta el mismo día de la nueva adjudicación”. Paralelamente a la adjudicación semanal informática y centralizada, diariamente, ha agregado, se realizan adjudicaciones telefónicas desde la distintas Direcciones Provinciales para atender las contrataciones de tiempos parciales inferiores a media jornada, pues estos, tienen carácter voluntario. “Este procedimiento obligado por el Pacto de Interinos firmado por el Gobierno anterior con los sindicatos, en más ocasiones de las deseadas retrasa y dificulta este tipo de contrataciones hasta generar problemas a los centros educativos afectados”.

Al hilo de este debate, el Grupo Parlamentario de Podemos ya había ha propuesto un nuevo pacto de interinos para resolver la situación que atraviesa el ámbito educativo en la región. La vicepresidenta de las Cortes y diputada de este partido, María Díaz, ha informado de la especial atención que su grupo presta a la situación generada en centros educativos de toda la región donde no se han cubierto las vacantes de profesorado.

Una "especial inacción" de la Junta

“Estamos extremadamente preocupados porque aunque es una situación excepcional, hay aún centros educativos en todos los niveles que no cuentan con profesores”. Díaz considera que no se están tomando medidas a medio ni largo plazo. A su entender, esta problemática se debe fundamentalmente a factores estructurales. ”Nos parece que en este sentido hay una especial inacción por parte de la Consejería que está demasiado centrada en lo urgente”. En este sentido, ha adelantado la formación morada iniciará una ronda de contactos de carácter extraordinario con diferentes sindicatos y miembros de la comunidad educativa “para abordar esta problemática y empezar a buscar soluciones”.

Por parte del PP, la diputada Claudia Alonso no ha hecho mención ni al Pacto de Interinos firmado durante la legislatura anterior ni a los recortes en Educación. Sí ha criticado el “caos” que ha supuesto la no cobertura de vacantes y ha reprochado a la Junta que no mencione a los docentes que se han quejado de que se les ha ofrecido “mini-jobs” o “jornadas de mierda”. Por todo ello, ha pedido al consejero que explique qué medidas se van a adoptar para “revertir los daños causados a la comunidad educativa, a los alumnos que no han dado ni una sola hora de clase y a los docentes que han sido asignados en plazas peores”.

Por último, el parlamentario del PSOE Fausto Marín ha defendido que el problema de las vacantes se está resolviendo bien y que se ha dado como consecuencia de restablecer un derecho “que el PP cercenó a los profesores” como es su jornada lectiva y la supresión de plazas. De esta forma, ha acusado a los ‘populares’ de “cinismo político” y de mantenerse en el “circo mediático y en la kale borroka del parlamentarismo”.