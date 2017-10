Todavía quedan 51 vacantes de docentes: Educación llamará por teléfono a los interinos

Siguen produciéndose renuncias para cubrir todas las vacantes de Educación Secundaria y Bachillerato que siguen sin adjudicarse en Castilla-La Mancha como consecuencia de la ampliación de plazas para conseguir la reducción progresiva del horario lectivo de los docentes de enseñanza pública. La Consejería de Educación ha decidido finalmente llamar telefónicamente a los integrantes de las bolsas de trabajo de interinos de las especialidades en las que aún quedan plazas sin cubrir, una vez que esta mañana hayan registrado su renuncia 51 de los 364 docentes a los que el pasado viernes se les adjudicó una plaza.

De esta forma, desde los servicios de Personal de la Consejería se llamará uno a uno, por orden, a quienes conforman las listas de las especialidades de las 51 plazas de vacantes o sustituciones pendientes de cubrir, hasta que se ocupen en su totalidad.

El pasado viernes la Consejería procedió a la adjudicación de 364 plazas a aspirantes a interinidad, tanto de las bolsas extraordinarias de especialidades que se habían convocado días antes, y que se habían agotado, como de otras con bolsas de especialidades también con plazas sin ocupar.

Hasta el día de hoy, se venían ya realizado llamadas telefónicas para adjudicar plazas en especialidades agotadas pero con opción a ser ocupadas con integrantes de bolsas afines y para cubrir tiempos parciales. Una vez que se cubran todas las plazas, la Consejería mantendrá las adjudicaciones de sustituciones todos los viernes como se venía haciendo hasta ahora.

Cumplimiento del Acuerdo de Interinos

La Consejería ha informado de que el Acuerdo de Interinos firmado la pasada legislatura establece que los docentes pueden rechazar las plazas que se les oferta, siempre que se trate de tiempos parciales o en provincias que no hayan marcado en sus preferencias, de ahí que no haya obligatoriedad de aceptar el puesto de trabajo que se les ofrece. Asimismo, se establece en ese acuerdo que los docentes que obtuvieran en la última convocatoria de empleo público docente menos de un cinco en su nota no podían formar parte de la lista de interinos, lo que ha provocado que muchos de ellos no formaran parte de las listas existentes en el inicio del curso.

A lo largo del mes de septiembre y primeros de octubre la Consejería ha venido realizando adjudicaciones de plazas de forma telemática todos los viernes, e incluso un acto presencial el 11 de octubre.

Paralelamente, se abrió el plazo para inscribirse en las bolsas extraordinarias de empleo docente convocadas en una serie de especialidades que estaban agotadas del Cuerpo de Profesores de Enseñanzas Medias Griego, Latín, Economía, Sistemas electrónicos y automáticos, Inglés, Asesoría y procedimientos de imagen personal, Música, Lengua castellana y Literatura, Geografía e Historia, Formación y Orientación Laboral y Dibujo; y del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional: Procedimientos sanitarios y asistenciales y Procesos de gestión administrativa.