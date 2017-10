'¿Hablamos? ¿Parlem?', la iniciativa ciudadana que pide diálogo sobre Catalunya

"Es hora de decir que España es un país mejor que sus dirigentes. Siembran odio, nos enfrentan y dividen. Si no intervenimos como sociedad civil España se convertirá en un país irrespirable". Así arranca el manifiesto consensuado entre diferentes plataformas ciudadanas en toda España que convocan a salir este sábado, 7 de octubre, a las 12 horas, a las puertas de todos los ayuntamientos "con ropa blanca o carteles blancos, para mostrar que no queremos que nos utilicen, que nos enfrenten, que nos mientan, que somos muchos más y que esto no lo resuelven ellos, sino la gente".

La situación en Catalunya ha impulsado a numerosos colectivos en toda España a salir también a la calle enarbolando la bandera blanca de la paz y bajo el lema '¿Hablamos? ¿Parlem?'. Falta diálogo. Es la denuncia común de estos colectivos. Un sensación denunciada también en las últimas horas por eldiario.es, en su 'llamada colectiva al diálogo' que ha sido secundada por escritores, cineastas, periodistas, filósofos, músicos, académicos..., entre otras muchas personas.

En Castilla-La Mancha, distintos colectivos y organizaciones están haciendo un llamamiento a la ciudadanía para que salga a la calle este sábado. Es el caso del colectivo ciudadano Abriendo Fronteras Guadalajara que se ha sumado a la iniciativa popular de alcance estatal '¿Hablamos? ¿Parlem?' para "hacer patente la convicción de una mayoría de ciudadanos de que la actual crisis territorial y de convivencia solo se puede resolver mediante el diálogo y la búsqueda de acuerdos"

Critican la "actitud enconada de los gobernantes, que no ofrecen ninguna salida razonable a una situación cada vez más preocupante" y dejan claro que "esta dinámica nos lleva a la ruptura y a una situación traumática".

La iniciativa se está difundiendo a través de la redes sociales con los hashtag #Hablemos y #Parlem (en catalán) que pone el acento "en la gente, el diálogo y la convivencia" ante "unos dirigentes irresponsables que ni escuchan ni hablan" e insta a la ciudadanía a "tomar las riendas del debate. Debemos negarnos a que nos metan en un callejón sin salida. No en nuestro nombre".

Actores, colectivos ecologistas, asociaciones de vecinos y en general personas a título particular invitan a sumarse a la movilización. Incluso hay instrucciones para "hacer tu camiseta de corazón" (blanca y que incluya el dibujo de un corazón) y acudir con ella a las concentraciones.

En Toledo, el Colectivo por la Paz también invita a los ciudadanos a participar. Los mensajes son comunes a los que se están lanzando en todas las provincias españolas. En la capital castellano-manchega también piden a los asistentes que vistan prendas y exhiban carteles y símbolos de color blanco "como muestra de tolerancia y respeto a todas las ideas y actitudes pacíficas. Partiendo de un lienzo en blanco, lo rellenaremos entre todas y todos con ideas consensuadas que hagan posible la convivencia".