El PP ofrece a Page apoyar los presupuestos de 2018 si cesa a su vicepresidente de Podemos

El Partido Popular de Castilla-La Mancha se ha ofrecido a apoyar los presupuestos regionales de 2018 con dos condiciones. Por un lado, si se bajan los impuestos, un tema recurrente en la negociación de las cuentas de 2017 recientemente aprobadas, y si el presidente autonómico, Emiliano García-Page cesa al vicepresidente de Podemos, José García Molina. María Dolores de Cospedal ya ha calificado la postura de Molina como "muy grave".

El secretario general del PP regional, Vicente Tirado, ha querido "tender la mano" al Gobierno regional para que en el Ejecutivo no haya "ningún vicepresidente que defiende el referéndum de Cataluña” que persigue “romper la unidad de España”. Además, apuntó, se ofrece así "estabilidad hasta que finalice la legislatura si Page baja los impuestos y cesa al vicepresidente que está a favor del referéndum catalán".

Además, ha afirmado que si cesa al político de Podemos se podrá "subsanar un error" y tener un "gobierno moderado, de soluciones, donde todos los castellano-manchegos se sientan reflejados". El 'popular' ha asegurado que en la región "nadie" defiende la postura de García Molina respecto al referéndum, quien ha defendido el derecho a decidir como una práctica "esencialmente democrática". "Lo que defienden los castellano-manchegos es la unidad de España", puntualizó Tirado.

El también diputado regional ha señalado que era "impensable" que en el Gobierno hubiese miembros de Podemos, y ha querido resaltar la "necesidad" de defender la unidad de España con hechos, como el cese de José García Molina. "Esto beneficia no solo a Castilla-La Mancha, sino a toda España", defiende el PP. Por otro lado, han señalado que su apoyo no viene a cambio de nada, porque no piden "vicepresidencias, ni consejerías, ni asesores. Solo queremos que se bajen los impuestos a los castellano-manchegos", afirmó.

La bajada de impuestos que proponen, afirma, serviría a todos aquellos que "crean empleo" mientras que la subida "de Page y Podemos" no ha servido para que la región recaudara más, "sino todo lo contrario" y que también ha hecho que se "resientan" los servicios sociales básicos de los ciudadanos.