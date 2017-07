PSOE y PP confirman "conversaciones" que no lograron sacar adelante los presupuestos

Tanto el Gobierno de Castilla-La Mancha como el Partido Popular han confirmado que se han mantenido "conversaciones" en las últimas semanas para tratar el bloqueo de los presupuestos regionales de 2017. Fuentes de la Junta de Comunidades señalan que se trataba de contactos, no de negociaciones, para observar la predisposición del partido de la oposición para volver a empezar el proceso de las cuentas regionales. La información la adelantaba el medio regional encastillalamancha.es

Sin embargo, desde la Junta lamentan que desde el principio de las conversaciones quedó "claro" que no había "ningún interés real" por parte del PP para sacarlo adelante. De hecho, las fuentes del Ejecutivo regional apuntan a la presidenta del Partido Popular Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, como el "mayor impedimento" en este proceso. Este pasado miércoles, Emiliano García-Page convocaba a José García Molina, secretario general de Podemos, para volver a tratar los presupuestos con la formación morada.

Por su parte, el Partido Popular también insiste en que fueron "conversaciones", no negociaciones, encuentros que no fueron formales. Fuentes del partido señalan que el detonante de las conversaciones se encontró en la situación fiscal de la región. Lo que pedían, afirman desde el PP, era una bajada de los impuestos y su homologación a los de la vecina Comunidad de Madrid. "No han querido bajarlos", lamentan las fuentes 'populares'.

La posibilidad del PP ante el 'no' de Podemos en abril

Si los diputados del PP se abstenían en un nuevo debate de los presupuestos regionales, un posible voto negativo de los dos diputados de Podemos se vería neutralizado. Tal como informó eldiarioclm.es, la Junta de Comunidades se planteaba esta posibilidad, ante la cual el Partido Popular prefirió no hacer comentarios. El portavoz de la Junta de Comunidades, Nacho Hernando, aseguró que estas negociaciones estaban descartadas.

La secretaria de comunicación del PP, Carmen Riolobos, aseguraba que las condiciones del partido para los presupuestos incluía la bajada de los impuestos, el apoyo a la agricultura y temas medioambientales (como la retirada del amianto, una de las enmiendas de Podemos que el PP afirmó que apoyaría en los presupuestos anteriores), un plan para la reducción de listas de espera, otro especial para Talavera de la Reina y también el poyo a los funcionarios públicos.