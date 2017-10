Podemos no garantiza aun su apoyo a los Presupuestos: “Quedan cosas por hacer”

El secretario regional de Podemos, José García Molina, ha comparecido para valorar el proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2018, asegurado que la disposición de su formación es que las cuentas públicas "lleguen lo antes posible" y que la negociación que ahora debe comenzar en las Cortes sea "lo más ágil y lo más leal y honesta posible". “Cuanto más avancemos y más fácil nos lo pongamos unos a otros, antes llegarán las cuentas”. De esta forma, no ha garantizado todavía el apoyo de la formación morada a las cuentas públicas, afirmando que “quedan cosa por hacer”

Coincidiendo con la presentación por parte del Gobierno del Proyecto de Ley de Presupuestos, García Molina ha realizado estas afirmaciones como líder regional de Podemos y no como vicepresidente segundo de la Junta. Así, ha afirmado que está de acuerdo con el inicio del trámite porque cree que "se cumplen algunos criterios importantes" para ello y dan "un paso importante para cubrir las necesidades que tiene la región" como el empleo, la pobreza o el bienestar de la gente. No obstante, ha aclarado que esto no significa que se está hablando de una "aprobación de presupuestos".

Así, y tras valorar el aumento en 24 millones del Plan de Garantías Ciudadanas, que pasa a contar con 143 millones, o que se haya reconocido el "problema discriminatorio" de los profesores de la región respecto a otras y se vaya a pagar el verano a los interinos o se reduzcan las horas lectivas, "quedan muchas cosas por hacer" y ahora "tocará otro tiempo para seguir negociando y seguir limando presupuestos", ha agregado.

En concreto, se ha referido a cosas que se ven "en la letra pequeña" ya que "siempre habrá algún colectivo que nos pueda decir, cuando se publiquen los presupuestos, que a lo mejor hay mejoras por hacer", ha especificado García Molina, que entiende que "siempre va a ser cuestiones más de detalle, de letra pequeña", que tendrán que abordar con el PSOE porque "con el PP va a ser difícil, vista la tónica y dinámica que llevan en las Cortes".

Al respecto, ha indicado que será el grupo parlamentario el que ya con la letra de los presupuestos aborde el texto, al que "sería lógico" que presenten alguna enmienda que ha confiado que puedan llevar a las Cortes "de manera negociada y con visos de realidad".

Consciente de que el escenario que ahora se plantea es distinto al de la primera tramitación de las cuentas de 2017, el secretario regional de Podemos cree que este tiempo "nos ha servido a todos para aprender algunas cuestiones", convencido de que "cuando las cosas se hacen con garantías, con conversación, diálogo y negociando, de tú a tú, nos va mucho mejor a todos". "Espero que esa sea la senda que sigamos en estos días próximos, porque es la intención con la que Podemos va a asistir a esta tramitación", ha subrayado.