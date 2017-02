El iraní Asghar Fahardi pronuncia a distancia el único discurso contra Trump

En una noche de los Oscars con una única sorpresa, los protagonistas del momento más reivindicativo de la gala fueron Asghar Farhadi y Donald Trump. Y ninguno de los dos se encontraba en la gala. El cineasta iraní, que no asistió a la ceremonia en confrontación a las políticas migratorias del presidente, escribió un comunicado que leyó la ingeniera Anousheh Ansari al aceptar, en su nombre, el galardón a Mejor Película Extranjera por El viajante.

En el texto, Farhadi -doblemente ganador de la estatuilla después de vencer en 2012 por Nader y Simin. Una separación-, lanzó un alegato a favor de la diversidad y de la apertura hacia otras culturas. El director subrayaba la necesidad de romper con los muros ideológicos, como ya había hecho junto al resto de directores de la categoría en una carta conjunta publicada horas antes del espectáculo.

"Es un honor increíble recibir este valioso galardón por segunda vez", rezaban las palabras de Farhadi que leía Ansari y que continuaban agradeciendo a la Academia y al resto de nominados a Mejor Película de Habla No Inglesa el premio.

