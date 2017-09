Cae el sistema de check-in en los aeropuertos de medio mundo por un software español

Los sistemas de check-in de varios aeropuertos de todo el mundo están fallando. Desde primera hora de la mañana, largas colas de pasajeros inundan las terminales de Gatwick (Londres), Charles de Gaulle (París), Changi (Singapur), Johanesburgo, Zurich, Melbourne o Washington al no poder validar sus billetes electrónicos.

El problema ha sido un fallo con el software Altea que utilizan para estas tareas y que es de la empresa Amadeus. " Amadeus confirma que, a lo largo de esta mañana, hemos experimentado un problema con la red que ha causado alteraciones en algunos de nuestros sistemas", ha dicho un portavoz de la compañía española que desarrolla este programa. " Como resultado del incidente, algunos clientes han experimentado complicaciones en distintos servicios", añade.

La compañía asegura que están buscando "la causa del problema" y que actualmente se encuentran restaurando "los servicios lo más rápido posible. Este proceso ya está en marcha y los sistemas están siendo restaurados gradualmente".

Todas las aerolíneas afectadas, unas 125, utilizan el software Altea para comprobar la identidad de los pasajeros en los billetes. Los portavoces de varios aeropuertos confirmaban este punto. Un portavoz del aeropuerto británico explicaba al diario británico The Telegraph que "esto es un problema de las aerolíneas, no del aeropuerto. No es del software de Gatwick, son los de varias compañías los que se han caído".

Heathrow también ha confirmado que tres aerolíneas estaban sufriendo problemas en estos momentos. Eldiario.es se ha puesto en contacto con Iberia, que informa de que en el aeropuerto Adolfo Suárez Barajas, "todo funciona con normalidad" y que no les han reportado incidencias.

@British_Airways are you having problems? Impossible to log in and check in online! #BAFail pic.twitter.com/6H9E8Cf8hd