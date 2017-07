El 'Gangnam Style', destronado como el vídeo más visto de la historia

El surcoreano PSY ya no es la persona más vista de la historia y, por ende, de YouTube. El rapero Wiz Khalifa y Charlie Puth le han quitado el trono con See you again, la canción en honor del fallecido Paul Walker, uno de los protagonistas de la saga Fast and furious.

A las 00:17 horas del martes, el Gangnam style de PSY pasaba a ser el segundo vídeo más vídeo de YouTube. Ahora mismo, la diferencia de reproducciones entre uno y otro se acerca al millón, aunque el número seguirá subiendo conforme pase el tiempo. Ambos clips superan los 2.894 millones de visitas.

Pero que Wiz Khalifa y Charlie Puth no canten victoria todavía: han tardado dos años y medio en conseguir casi tres millones de visitas, algo que Despacito ha logrado en seis meses. La canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee se acerca a los 2.500 millones de reproducciones, pero a este ritmo todo parece indicar que superará pronto al tema in memoriam de Paul Walker.