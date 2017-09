La Guàrdia Civil suspén de faena tres mesos un caporal a qui van detenir amb mitja tona d’haixix

La Guàrdia Civil saldarà amb la suspensió de tres mesos de faena l’actuació il·legal d’un dels seus caporals primers a la província de Castelló a qui van agafar amb més de mitja tona d’haixix. En un principi la sanció seria de 20 dies, encara que el tinent general del Comandament d’Operacions li la va incrementar per una “falta greu”, segons una sentència del Tribunal Militar central a què ha tingut accés eldiario.es. La justícia civil l’havia condemnat a un any de presó i al pagament d’una multa de 280.414 euros.

El Guàrdia Civil “Olegario” –segons sentència ferma– va ser sorprés el 9 d’agost de 2002 aparcant una furgoneta a Borriana (Castelló) amb 528 quilos d’haixix per a la venda valorats en 732.611,15 euros. Un dia després, una altra persona va ser detinguda amb el cotxe del caporal primer “Olegario” amb 289 quilos més de la mateixa substància que tenien un valor de 389.048 euros. Per aquests fets, l’agent va ser condemnat en sentència ferma per un tribunal civil a un any de presó i al pagament d’una multa l’1 de juliol de 2008 amb la conformitat del Fiscal i les parts. Va ser en aqueix moment que es va iniciar el procés de falta disciplinària de la Guàrdia Civil.

Però l’agent havia sol·licitat una excedència i no va ser fins que es tornà a incorporar-se a la Benemèrita que se li va poder obrir l’expedient disciplinari. Després d’anys d’investigació interna, la Benemèrita va acordar sancionar-lo amb la suspensió de tres mesos de faena. Però l’agent s’hi va oposar i va presentar un contenciós disciplinari militar contra aquesta resolució al·legant que “estava en excedència quan la condemna va ser ferma”, “la infracció havia prescrit” i “la sanció era improcedent perquè s’havien cancel·lat els antecedents penals”.

Finalment, el Tribunal Militar central ha ratificat la sanció disciplinària imposada pel tinent general en cap del Comandament d’Operacions. El procés no ha tingut costes per a l’agent.