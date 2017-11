L’arribada de pasteres a les costes valencianes es multiplica per tres en l’últim any

L’arribada de pasteres a la Comunitat Valenciana s’ha multiplicat per tres en l’últim any. Així es desprén de les dades de què disposa la Delegació del Govern, que ha registrat l’arribada de 46 embarcacions amb 307 persones a bord en els últims deu mesos –tots ells en aigües alacantines–, una xifra que contrasta amb els catorze bots i 120 immigrants interceptats al llarg del 2016.

Des de la Creu Roja d’Alacant confirmen aquest increment i eleven el nombre d’immigrants que han arribat a terres valencianes fins a 391 persones, “les xifres de la Delegació del Govern recullen únicament les persones que van a bord de les pasteres, mentre que nosaltres també incloem els migrants localitzats en terra i que comprovem que han arribat per mar en alguna d’aquestes embarcacions”.

L’ONG, que intervé en l’atenció d’immigrants des de fa una dècada, explica que el perfil de les persones que arriben a les costes valencianes s’ha modificat en els últims anys: “Encara que la majoria solen ser homes entre 20 i 30 anys, és cert que cada vegada són més joves i hi ha més menors entre els atesos”. Pel que fa a la procedència, la major part provenen dels països del Magrib, encara que també n’han arribat alguns des de Síria o Líbia.

Quant a l’estat de salut, solen presentar quadres d’hipotèrmia –com a conseqüència de passar moltes hores en alta mar, amuntegats i mullats–, deshidratats o amb la glucosa baixa. A més, també es donen casos de cremades (en els mesos d’estiu) o abrasions aparatoses en la pell, principalment en la zona de les cuixes i els glutis, pel contacte directe amb el combustible i el salnitre. A pesar de tot això, els migrants atesos, generalment, no solen patir malalties greus que requerisquen traslladar-los a un centre hospitalari. “En el cas que necessiten atenció hospitalària, perquè tenen alguna fractura o una malaltia més greu, els derivem a l’hospital”, puntualitzen.

L’arribada de pasteres –hi ha hagut èpoques de l’any en què no hi havia setmana en què no arribara una embarcació a aigües d’Alacant– se sol detectar de manera casual en alta mar per algú que avisa el 112: “Llavors es posa en marxa el protocol, actua Salvament Marítim o la Guàrdia Civil, i nosaltres [la Creu Roja] hi acudim amb una de les nostres tres embarcacions de salvament, més menudes, com a suport i en alguns casos per a remolcar la pastera fins al port”. Els equips de la Creu Roja, disposats al llarg de la província per a poder donar una resposta immediata davant de qualsevol alerta en qualsevol punt d’Alacant –des de Torrevella fins a Calp o Altea– i en qualsevol moment, estan dotats amb personal sanitari i traductors per a facilitar la comunicació amb els ocupants de les pasteres.

Una vegada els immigrants han estat interceptats i tractats mèdicament, si cal, passen a disposició judicial: “Se’ls envia al CIE de Sapadors com a pas previ a l’expulsió, si se’n coneix el país de procedència”.