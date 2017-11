Patronal i sindicats criden a la marxa per un finançament just: "Cal fer visible el problema valencià"

Arturo León, secretari general de CCOO-PV, Ismael Sáez, secretari general d'UGT-PV, i Salvador Navarro, president de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), han convocat aquest dilluns a la manifestació per un finançament i unes inversions justes que dissabte que ve, 18 de novembre, recorrerà els carrers de València des de les 18 hores. "Volem fer visible el problema valencià i deixar clar que no solament existeix Catalunya", ha assegurat Navarro.

Els convocants han volgut fer palés que la del pròxim dissabte no és una mobilització "contra ningú", al contrari del que han dit de forma reiterada Isabel Bonig i el PP, l'únic partit que no s'ha unit a una convocatòria que compta amb un ampli consens polític i social. "No és cert que siga partidista ni rupturista", ha insistit León, qui ha explicat: "Volem que el Govern autonòmic, siga del color que siga, tinga els recursos necessaris per a poder oferir als valencians els serveis que requereixen, sobretot en Sanitat, Educació i Benestar Social".

"No es tracta de victimisme ni d'insolidaritat, es tracta que som la comunitat pitjor finançada, dotze punts per sota de la mitjana, que a més aporta recursos quan hauríem de ser receptors", ha explicat el dirigent de CCOO-PV, qui ha aclarit que no es tracta de qüestionar el sistema sinó els criteris de repartiment. Així, en paraules de Sáez, l'actual situació és fruit d'haver actuat fins ara "amb massa passivitat".

Fins a 170 col·lectius s'han adherit a la convocatòria per a defensar els "interessos generals" de la Comunitat Valenciana. "Qui pretenga utilitzar una idea que es desvie del lema de la manifestació, no és benvingut", han assegurat, per a aclarir que no estan disposats al fet que la marxa siga instrumentalitzada "per part de ningú". La Càmera de València encara no ha respost a la invitació, que li va ser remesa divendres passat, a participar en la marxa: "Cadascun és lliure d'acudir o no, açò és voluntari i l'únic objectiu és la defensa dels interessos dels valencians. Qui vulga estar, estarà".

Tant els sindicats com els empresaris coincideixen a assenyalar que la reivindicació no acaba amb la marxa del dissabte: "És només el principi, perquè el que cal fer és des del dia 20 posar-se a negociar per a donar una solució al problema de finançament".

La CEV encara espera una resposta del Govern

La patronal valenciana va remetre una carta el passat 12 de setembre a la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, i al ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, sol·licitant-los una reunió per a abordar aquesta qüestió: "No obstant açò, a dia d'avui, dos mesos després, encara no hem rebut resposta". Navarro considera que aquest és un motiu més per a sumar-se a la convocatòria, "la qual cosa va decidir la junta directiva de la CEV per unanimitat, igual que vam fer en adherir-nos al manifest per una manifestació justa".

Respecte a la reunió que mantindran aquest dimarts la presidenta del PPCV i el ministre Montoro, els convocants consideren que si serveix per a avançar en la reivindicació, benvinguda siga. "Aquesta entrevista demostra que el nostre moviment està fent efecte", han considerat. "És el primer èxit i espere que Bonig torne ja amb propostes", ha dit el responsable d'UGT-PV.

Crida a la participació "massiva"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, també ha fet una crida a la participació "massiva" en la manifestació "unitària" que ha assegurat serà "a favor del poble valencià i els nostres drets". "Hem d'eixir units al carrer i reivindicar el nostre futur", ha insistit per a aclarir que "no és una qüestió política o entre partits, sinó de supervivència de l'autogovern valencià".

El cap del Consell ha instat al PP al fet que recapacite i se sume a la marxa. Pel que fa a la reunió de Bonig amb Montoro, Puig ha recordat que "únicament representa als militants i votants del seu partit".