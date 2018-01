El ministro de Fomento frena la subida del billete de Cercanías anunciada por el presidente de Renfe

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha tenido que salir este miércoles a desdecir al presidente de Renfe, Juan Alfaro, que anunció el pasado 15 de enero una subida del billete de Cercanías y de trenes de media distancia, durante su comparecencia en la comisión de Fomento del Congreso.

"No se van a subir los billetes de Cercanías. No sé de dónde han sacado ustedes que se van a subir los billetes de Cercanías. En Renfe no hay ningún plan para subir el billete de Cercanías", declaró De la Serna ante las preguntas de la oposición.

Tanto el portavoz del PSOE en la comisión de Fomento, César Ramos, como el diputado de Unidos Podemos, Íñigo Errejón, recriminaron al ministro que Fomento plantee una subida de tarifas cuando más de 10 millones de viajeros de Cercanías sufren averías e incidencias cada año, como publicó eldiario.es.

El presidente de la compañía ferroviaria comentó hace nueve días sobre el billete de Cercanías y media distancia que "la evolución de las tarifas está pendiente de la aprobación que haga la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y probablemente en el mes de febrero esté aprobado". Las tarifas de Cercanías y media distancia se han mantenido congeladas desde 2015, cuando subieron un 1,85% para ambas modalidades de viaje.

Al tratarse de un servicio público, la compañía de transporte ferroviario estaba a la espera que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, presidida por el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, diera luz verde al incremento de tarifas.



El ministro sí ha confirmado el plan de renovación de trenes de Cercanías que va a poner en marcha Renfe, que supondrá la compra de 150 nuevos trenes y la renovación del 60% del parque de trenes en esta modalidad de viaje.

De la Serna también ha anunciado que Cercanías "está trabajando con Twitter para habilitar un sistema e alertas a través de mensajes a los viajeros sobre demoras o incidencias en el servicio".