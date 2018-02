Hacienda cesa a una directora general que deseó "que os den" a sus funcionarios en Navidad

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy el cese de Soledad García López como Directora del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Recaudación Tributaria (AEAT) "por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados". Como alto cargo del Ministerio de Hacienda, García López fue noticia hace un par de meses al desear "que os den" a sus funcionarios por la escasa asistencia a la comida de su departamento.

Su nuevo destino, tal y como publicaba recientemente el BOE e informa Europa Press, será el de nueva consejera de Finanzas de España en Reino Unido.

Según el Portal de la Transparencia, entre las funciones que tenía García López desde que fue nombrada en julio de 2013 estaban "la dirección, planificación y coordinación de la gestión recaudatoria atribuida por el ordenamiento jurídico a la Agencia que no corresponda a otras áreas funcionales, así como la asumida en virtud de convenio o concierto con otras Administraciones Públicas" así como "el diseño de sistemas y métodos para la gestión recaudatoria en su ámbito de competencias".

García López remitió un polémico mensaje de felicitación las pasadas navidades a sus 4.127 subordinados, como publicó Economía Digital. Tras celebrar una comida de Navidad a la que aparentemente acudieron pocos empleados, remitió un correo electrónico, supuestamente desde su cuenta oficial, con el mensaje: "Muchas gracias a los que habéis estado aquí. A los que no, de todo estado, categoría y condición: que os den. Vuestras excusas son de pacotilla y nos las refanflinfan. En nombre de los demás, Feliz Navidad y año. O no".

"Estábamos unos pocos, más o menos, buena gente. Pocos, que no nos merecemos vuestro enésimo desplante. Todo esto os lo digo y me responsabilizo yo", añadía.

Pasadas unas horas, envió un mensaje de disculpas: "Queridos compañeros, Anoche os envié un correo bastante tremendamente equivocado por el que os pido disculpas. No soy quién para enfadarme por las decisiones que toméis respecto de ir o no a la comida de Navidad, y me excedí absolutamente en mis palabras. No puedo hacer otra cosa que pediros una y otra vez disculpas".

Correo remitido por la directora de Recaudación

Su nuevo destino, la Consejería de Finanzas en la Misión Diplomática Permanente de España en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, con sede en la embajada española en Londres, es una de las nueve consejerías de Finanzas en el exterior con las que cuenta el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Las funciones de las consejerías de Finanzas consisten, principalmente, en prestar asesoramiento y asistencia técnica y realizar funciones de apoyo a la jefatura y demás órganos de la Misión Diplomática en materia tributaria y aduanera, así como presupuestaria y de contabilidad pública.

El nombre de García López ya saltó en el pasado a los medios por enfrentarse a clubes de fútbol como el Sporting de Gijón, el Zaragoza y el Racing de Santander. " Desde su llegada al cargo, hace aproximadamente un año, ha impuesto un cambio brusco de política en las negociaciones con las Sociedades Anónimas Deportivas. No acepta ningún tipo de acuerdo o aplazamiento, exige los pagos a fecha de cobro o ejecuta embargos", publicó en 2014 La Nueva España.

Ese mismo año la ex directora general de Recaudación interpuso una querella criminal contra el presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, por "injurias graves vertidas contra funcionario público sobre hechos concernientes al ejercicio de su cargo". El motivo es que Tebas había declarado en el diario AS que "alguien de Hacienda quiere liquidar a los clubes", en referencia a García López.

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, y perteneciente al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, fue Inspectora Jefe del Área de Investigación en la Oficina Nacional del Fraude; ponente en el Tribunal Económico Administrativo (TEAC); inspectora en el Departamento de Recaudación, inspectora coordinadora en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes; y adjunta al Jefe de la Oficina Nacional de Recaudación con sede en Barcelona.

Aunque hasta hoy no se ha publicado el cese, la resolución aparece fechada el 4 de febrero, y está firmada por la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.