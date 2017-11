Trump ordena que se endurezcan los vetos migratorios tras el atentado de Nueva York

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha ordenado la noche de este martes "endurecer" los vetos a ciudadanos extranjeros después de conocerse que el autor del atentado que ha causado ocho muertos en Nueva York es un inmigrante de Uzbekistán.

"Acabo de ordenar al (Departamento de) Seguridad Nacional que endurezca nuestro programa de vetos, ya de por sí extremo. Ser políticamente correcto está bien, ¡pero no para esto!", ha afirmado el presidente estadounidense a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

I have just ordered Homeland Security to step up our already Extreme Vetting Program. Being politically correct is fine, but not for this!

Trump no ha especificado a qué programa hacía referencia en su tuit ni cuáles son las medidas que ha ordenado adoptar para endurecerlo. La Casa Blanca tampoco ha ofrecido ningún tipo de explicación sobre el anuncio del presidente.

Poco antes de lanzar este anuncio, Trump se había referido al Estado Islámico (EI) en otro tuit pese a que esta organización terrorista no ha reivindicado, de momento, el ataque de Nueva York.

"No debemos permitir al Estado Islámico que vuelva, o entre, a nuestro país después de derrotarlos en Oriente Próximo y en otros lugares. ¡Basta!", escribió Trump.

We must not allow ISIS to return, or enter, our country after defeating them in the Middle East and elsewhere. Enough!