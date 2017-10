Un ataque terrorista con una furgoneta causa ocho muertos en Nueva York

Ocho personas han perdido la vida en Nueva York y más de una docena han resultado heridas tras la invasión de un carril bici por parte de una furgoneta en la zona del lower Manhattan, cerca de la orilla del río Hudson, según ha confirmado el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en una rueda de prensa.

El conductor es un hombre de 29 años y ha resultado herido por los disparos de la policía. Ha sido hospitalizado bajo custodia de las fuerzas de seguridad.

El vehículo, una furgoneta alquilada de la cadena de grandes almacenes de bricolaje Home Depot, chocó posteriormente con un autobús escolar del cercano instituto Stuyvesant.

El FBI ha señalado que está investigando el suceso como si se tratase de un atentado terrorista.

La policía, a través de su perfil de Twitter, informó de que un vehículo había entrado al carril bici de West Street. La furgoneta ha golpeado "a múltiples personas", según las fuentes: "Hay varias víctimas mortales y numerosas personas heridas". "El vehículo continuó golpeando otro vehículo. El sospechoso abandonó su vehículo mostrando armas de fuego de imitación y la policía de Nueva York le disparó. El sospechoso permanece bajo custodia policial", concluyen las fuentes.

The vehicle struck multiple people on the path. There are several fatalities and numerous people injured.