Así son los mensajes de Enrique Iglesias por los que pagó el Año Jubilar Lebaniego

El polémico concierto de Enrique Iglesias en Santander el pasado 15 de julio, que acabó entre abucheos y gritos de "manos arriba, esto es un atraco" por parte del público que se congregó en los Campos de Sport de El Sardinero, sigue levantando polvareda tres meses después de su celebración, enmarcada dentro de la conmemoración del Año Jubilar Lebaniego.

La sociedad pública que gestiona la programación cultural vinculada a esta festividad religiosa, dependiente de la Consejería de Turismo de Cantabria, sigue sin dar a conocer el coste total que ha tenido para las arcas públicas el concierto, así como el caché del artista, escudándose en las "cláusulas de confidencialidad" que incluye el contrato con la promotora, pero sí ha detallado el gasto en promoción en redes sociales, que alcanzó los 115.000 euros.

Así lo ha dado a conocer el Gobierno de Cantabria en respuesta a una pregunta parlamentaria planteada por el PP, en la que explica que se han abonado esta cantidad a la empresa Market Insider S.L. por la inserción en las cuentas oficiales del artista de tres tuits, tres mensajes en Facebook y dos en Instagram.

Todos los mensajes que se incluyen en esta relación se produjeron con posterioridad a la celebración del concierto, en la misma madrugada o en los días siguientes, y son prácticamente una réplica unos de otros. Se trata de distintos vídeos con imágenes del público durante la actuación o del propio artista agradeciendo a sus fans "una noche mágica".

Además, destaca que en ninguna de estas publicaciones en redes sociales se haga referencia al Año Jubilar Lebaniego, motivo por el que se celebró el concierto, aunque en todas ellas se hace referencia a Santander y en alguno de los vídeos se incluyen imágenes de la ciudad.

Los mensajes son similares a todos los que Iglesias cuelga después de sus conciertos y apenas difieren con independencia del lugar en el que se celebren. De hecho, es habitual que la contratación de los artistas estipule específicamente el apoyo en la promoción de los eventos, con mensajes en sus canales oficiales, presencia en ruedas de prensa o vídeos de saludo para conseguir una mayor afluencia a los espectáculos.

gracias de nuevo Santander! 🙏😘 To all my real fans I love you!!!! pic.twitter.com/hmPPan5sGQ