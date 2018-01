Lealtad Popular agradece a Diego su "paso por la política" y cree que su marcha no va a "mermar" el proyecto

Lealtad Popular, la asociación política constituida por críticos del PP, ha agradecido al expresidente del partido y del Gobierno regional, Ignacio Diego, su "paso por la política de Cantabria", después de que haya anunciado, este martes a través de Facebook, que al término de la presente Legislatura, en mayo de 2019, dejará la política.

Además, desde esta agrupación, que nació como un foro de debate pero sin descartar convertirse en un partido con el que concurrir a las elecciones, creen que el abandono de Diego (Castro Urdiales, 1960) no va a "mermar" su proyecto, porque no "estaba" y puede que no esté en Lealtad Popular.

Así lo han apuntado a Europa Press integrantes del colectivo, que han asegurado que conocían la intención del que fuera jefe del Ejecutivo autonómico (de 2011 a 2015, tras ganar los comicios por mayoría absoluta) y líder del PP (de 2004 a 2017, cuando perdió el Congreso Regional) de dejar la política.

Y aunque "por él nace todo" -como han admitido en relación al surgimiento de este movimiento- han recordado que desde el inicio dejaron claro que a través de esta plataforma pedían la "renovación" y "regeneración" en las filas 'populares', por lo que niegan que estuviera "todo manipulado" por Diego. "Es absurdo", zanjan.

Así las cosas, en Lealtad Popular no les "extraña" que el todavía diputado regional del PP haya manifestado a través de su cuenta de Facebook, en el mensaje con el que ha anunciado su marcha, estar "harto". Porque "había dicho en muchas ocasiones" que quería dejar la política, "a pesar de que algunos interesados no querían oírlo".

Comunicada la decisión, sus afines le hacen un agradecimiento "personal" y a su "trayectoria", al tiempo que aseveran que van a continuar con el proceso de Lealtad Popular, que como "espacio de debate" o "foro de encuentro" no se va a "mermar" por la decisión de Diego.

Porque "ni estaba, ni estuvo" y puede que "no estará", han reflexionado los promotores del proyecto a esta agencia, a la que han indicado que "desde el minuto uno" Ignacio Diego dijo: "no quiero saber nada".

Al hilo de lo anterior, han insistido en que es "absurdo" que forme parte de una iniciativa que proclama la renovación, como es igualmente "absurdo" que la actual presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, se considere la "regeneración" del partido. "Es brutal", remachan sobre esto último.

Para finalizar, en Lealtad Popular consideran un "ejemplo" la forma en que él "ha sabido acabar su carrera política".