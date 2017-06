Santander sigue siendo una de las ciudades más seguras de España

Santander sigue siendo una de las ciudades con mayor seguridad de todo el país, según han destacado este lunes su alcaldesa, Gema Igual, y el delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz,

Ambos han presidido la Junta Local de Seguridad, en la que se ha puesto de manifiesto que la tasa de criminalidad se situó en 2016 en 35 infracciones por cada mil habitantes, más de ocho puntos por debajo de la media nacional.

"El nivel de seguridad en Santander es alto y está muy bien valorado tanto por los ciudadanos que residen en la ciudad, como por los numerosos turistas que acuden a la misma en periodos estivales o vacacionales", remarcó Ruiz en la reunión, en la que han participado los mandos policiales de las Fuerzas y Cuerpos del Estado en Cantabria y de la Policía Local.

El delegado del Gobierno señaló que en la capital cántabra, en líneas generales, la delincuencia no presenta unas características que destaquen por alguna circunstancia en concreto, ni por su "complejidad", tanto en la prevención como en la investigación.

La actividad delictiva en Santander se mueve, según señaló, dentro de unos parámetros que la Policía Nacional considera de tipo "medio". Al respecto, detalló que el porcentaje de delitos por mil habitantes (tasa de criminalidad) se situó en Santander a finales del año pasado en 35 infracciones por mil habitantes, lo que supone 8 puntos por debajo de la media nacional, que fue de 43,2.

Delincuencia itinerante

Además, en esta ciudad no se conocen asentamientos fijos de grupos organizados de delincuentes, a diferencia de lo que ocurre en otras zonas del país, lo cual no quiere decir, según matizó Ruiz, que periódicamente no se cometan hechos delictivos diseñados y ejecutados por individuos que pertenecen a estas bandas

Pero estas actuaciones se enmarcan dentro de la conocida como "delincuencia itinerante", para cuya lucha existe una operación nacional con planes territoriales de actuación.

En cualquier caso, estos grupos que van de lugar a otro son "objetivos principales a combatir", en términos de prevención y, sobre todo, de investigación una vez ejecutado el delito.

Datos

Del mismo modo, también son objetivos principales a combatir los autores de los delitos de hurto, que precisamente son la mayoría de las infracciones penales que se registraron en Santander en 2016 y que supusieron alrededor del 37,67 por ciento del total.

La tasa de criminalidad en la capital (número de infracciones por cada mil habitantes) fue de 35, es decir 8,2 puntos menos que la tasa nacional, situada en el 43,2.

Las infracciones penales ascendieron entre enero y diciembre del pasado año a 6.073, un 1,5% menos que a lo largo de 2015. En concreto, se registraron 116 robos con violencia; 219 robos con fuerza en domicilios; 89 sustracciones de vehículos, 31 delitos por tráfico de drogas, 602 delitos de daños y 2.288 hurtos.

Además, el pasado ejercicio, las Policías local y nacional atendieron un total de 176 casos de violencia de género en Santander. Los agentes locales realizaron 1.592 actuaciones en esta materia, entre las que se incluyen intervenciones con las víctimas (538), con los servicios asistenciales (626) o con los agresores (298), entre otras.

Por otro lado, se llevaron a cabo cerca de 300 conferencias dentro del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar en los colegios de Santander y otras 18 conforme al Plan Mayor para la prevención y mejora de la seguridad de los mayores.

Prevención y coordinación

Así las cosas, a pesar de que 2016 ha registrado "buenos" datos en materia de seguridad, la estrategia de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria de cara a este 2017 seguirá siendo "la prevención y lucha contra la delincuencia", desde la colaboración, coordinación y complementación con las demás unidades centrales y territoriales de la Policía Nacional y también con los demás Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Para finalizar, el delegado del Gobierno apeló a la colaboración ciudadana que "deben ser corresponsables de su propia seguridad", idea en la que también incidió la alcaldesa, que destacó igualmente la colaboración entre los distintos cuerpos de seguridad.

Igual apostó por "no bajar nunca la guardia" para que "Santander siga siendo una de las ciudades más seguras de España" y para estar preparados para hacer frente a los nuevos desafíos que surgen hoy para la seguridad y la convivencia ciudadana".