Alonso a Urkullu: "Tomen buena nota, no sea que el PNV sufra la misma factura que Convergència"

El líder del PP vasco, Alfonso Alonso, ha centrado más de la mitad de su intervención en el pleno de política general que celebra este jueves el Parlamento Vasco en hablar de Cataluña y del futuro del autogobierno vasco. Y ha advertido al PNV, a quien ha apoyado los presupuestos de 2017 en Euskadi, de que si imita el modelo catalán su partido podría pagar un alto precio, como le ha ocurrido a las extintas CiU y CDC. "Creo que es momento de poner orden, de no agitar de forma irresponsable las aguas en el País Vasco. No vaya a ser, y tomen buena nota, que su partido sufra la misma factura del vigor independentista que la antigua Convergència", ha avisado Alonso, sin dar más datos de si aludía a las innumerables causas de corrupción que carcomen al partido fundado por Jordi Pujol o a su pérdida de apoyo popular.

Alonso ha abierto los turnos de la oposición en la sesión vespertina del pleno de política general que el Parlamento Vasco celebra este jueves. El exministro, a modo de protesta, ha sido recibido con una estelada y papeletas del 1-O desde la bancada de EH Bildu. La presidenta, Bakartxo Tejeria, ha conminado a los aforados abertzales a que mostrasen su posición política desde la tribuna y con protestas desde el escaño y, tras dos avisos, los aludidos han retirado tanto la bandera como las papeletas.

Alonso, quien hasta el minuto 15 de 32 que ha durado su alocución no ha introducido el segundo tema, el terrorismo de ETA, ha lamentado que el PNV dedique "demasiado tiempo" a compartir reivindicaciones con los independentistas catalanes cuando conoce mejor que nadie la voluntad de diálogo y acuerdo del Gobierno de Mariano Rajoy. "Me preocupa que en el momento decisivo, cuando hay que elegir, eligen siempre ponerse del lado de los intransigentes. Usted sabe mejor que nadie de la voluntad de diálogo del Gobierno de España y del PP. Es más, es usted la prueba viviente de ese diálogo y no parece que le vaya mal", ha planteado Alonso. En este sentido, el portavoz 'popular' ha reclamado a Urkullu que "respalde al Gobierno de España en todas sus iniciativas".

Alonso ha afeado también a Urkullu su propuesta de actualización del encaje del País Vasco en España, formulada por el lehendakari en su discurso matianal. El PP no aceptará, ha dicho, que se ponga fin al marco constitucional español ni a "500 años de convivencia". El partido de Gobierno no aceptará el "suicidio" de la nación española, aunque sea "pactado y desde el diálogo". De hecho, ha citado la disposición constitucional a la que ha apelado Urkullu para aludir a los "derechos históricos" vascos, pero ha "recomendado" al PNV que "repase" la carta magna "entera", también los artículos 1 y 2, los que fijan la unidad de la nación española. El PP, en suma, rechazada un modelo "confederal" y más si el Estado tiene que seguir cubriendo el déficit de las pensiones y el coste de las grandes inversiones.

"No nos lleve a un callejón sin salida. No se lo merecen ni los vascos ni el conjunto de los españoles", ha dicho Alonso, que ha apuntado que según las encuestas apenas el 30% de la sociedad "y bajando" apoya la secesión. De hecho, ha retomado esta idea al final de su discurso: "Sopese bien las consecuencias de cambiar de compañero de viaje. Hoy nos ha preocupado usted". "No nos ha llamado en los últimos meses. Hágame caso. No vaya a ser que cuando descuelgue el teléfono ya sea demasiado tarde", ha remachado Alonso, cuyas palabras han sido aplaudidas desde la bancada 'popular'.

Yihadistas en las ayudas sociales

ETA y el fraude en la renta de garantía de ingresos han protagonizado la segunda mitad de la alocución de Alonso. El PP ha lamentado que el Gobierno de Urkullu, en la gestión del final del terrorismo, esté "más preocupado por el acercamiento de los presos" que por buscar que colaboren en el esclarecimiento de los más de 300 asesinatos pendientes de esclarecimiento. "Trabajemos por un relato veraz sobre lo ocurrido en esta tierra, sin equidistancias ni memorias neutrales, y que ponga en el centro a las víctimas", ha pedido Alonso, quien ha denunciado que falta "pedagogía" para que desaparezcan de los centros educativos mensajes de enaltecimiento del terrorismo y que se sigan produciendo 'ongi etorris' a expresos.

En materia económica, Alonso ha pedido "un giro liberal" a la política del Ejecutivo con el lema "más empleos y menos subsidios". De hecho, la renta de garantía de ingresos ha sido diana de sus críticas. Primero porque la mejora del PIB no se ha traducido en una rebaja excesiva de beneficiarios. Y, segundo, porque los 'populares' insisten en que la picaresca en Lanbide, ventanilla que tramita estas prestaciones, es "alarmante". Alonso ha enumerado que traficantes de drogas, falsificadores de pasaportes y hasta yihadistas defraudan en Lanbide. El fraude en Lanbide fueron 6,2 millones de 2013 a 2016, mientras que cada año se estima que el fraude fiscal suma 2.320 millones.

Alonso, que ha criticado que el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, participase el fin de semana en la manifestación a favor del referéndum catalán, ha puesto al dirigente 'jeltzale' como ejemplo de "vigilancia" en las prestaciones sociales. "Nos gustaría que su Gobierno, señor Urkullu, hiciera lo mismo, que dejara su actitud titubeante y tomara buena nota. Nuestro sistema de protección social necesita una reforma integral", ha subrayado.