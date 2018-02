ELA revela una reunión con Hacienda para regularizar su 'caja de resistencia'

La semana de la investigación por la tributación de los sindicatos vascos por los pagos a los trabajadores en huelga a cargo de la 'caja de resistencia' ha finalizado con algunas revelaciones realizadas por el principal sindicato objeto de la inspección de la Hacienda vizcaína. La central que lidera Adolfo Muñoz, Txiki, ha querido salvar su imagen dejando claro que el sindicato nacionalista no ha tenido ninguna intención de defraudar al fisco y ha reiterado la tesis de que ha sido la Hacienda vizcaína la que ha modificado su

"No tenemos nada que ocultar, nosotros no somos defraudadores", ha remarca el secretario general del sindicato mayoritario en Euskadi, ELA, en una entrevista en Radio Euskadi. Para dar marchamo de realidad a su discurso, Muñoz ha revelado que representantes del sindicato -él no estuvo en el encuentro- mantuvieron un reunión con representantes de la Hacienda vizcaína para aclarar todo lo relacionado con la tributación de los pagos a trabajadores en huelga a cargo de la caja de resistencia.

Muñoz no ha explicado qué tipo de información le ha trasladado en ese encuentro el sindicato a la Hacienda foral, aunque de manera genérica ha apuntado que han enviado "todos" los datos solicitados en "formato informático". El inspector que ha abierto la investigación reclamaba en la carta remitida a las centrales las identidades de los trabajadores que hayan percibido ese tipo de retribuciones para sostener huelgas, las cantidades abonadas y "las retenciones practicadas, en su caso" por los sindicatos durante los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017.

El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, ha señalado que la Hacienda de Bizkaia "comparte" con el sindicato que no ha habido "ningún incumplimiento" en materia fiscal con la caja de resistencia, por lo que la central no merece una sanción al no haber incumplido "nada".

"Si nos hubieran notificado que teníamos que efectuar retenciones al ser considerados dichos pagos como renta de trabajo, lo habríamos hecho. No estamos ante ningún incumplimiento, estamos ante un cambio de interpretación; ni merecemos sanción: simplemente no nos notificaron nada", ha destacado este viernes Muñoz en la radio pública vasca.

El diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria.

El líder del sindicato ELA ha obviado en su interpretación de la investigación de la Hacienda vizcaína que el fisco alavés ya había determinado en 2006, ante la consulta realizada por una Confederación sindical, que ese tipo de pagos eran "rentas de trabajo" y tenían que tributar al fisco. Lo mismo que mantiene la Hacienda vizcaína en su investigación, iniciada el pasado 8 de mayo con un requerimiento a los sindicatos ELA, CC OO y UGT. LAB ha quedado fuera de los requerimientos del fisco vizcaíno porque no tiene su sede social en este territorio, según han apuntado fuentes de la Hacienda vizcaína.

"A partir de ahí, si el criterio de las haciendas vascas es que esto tiene que ser de esa manera, nosotros cumpliremos", dando a entender Muñoz que la central está dipuesta a regularizar la parte de los pagos a los obreros en huelga realizados a cargo de la 'caja de resistencia'. Según datos oficiales de ELA, entre 2008 y 2011 hizo una aportación a su caja de resistencia de 13,7 millones de euros (el 15,1% de sus gastos), mientras que en el periodo que va de 2012 a 2016, la cantidad aportada subió a los 19,1 millones (el 16,24%).

Muñoz ha enfatizado que los sindicatos quieren "seguridad jurídica" sobre ese supuesto "cambio de criterio" para actuar en consecuencia "con transparencia y de forma pública; ni somos defraudadores, ni tenemos nada que ocultar". Una "interpretación que coincide en el tiempo con la huelga de residencias", ha reconocido el líder de la central nacionalista, dando alas a la interpretación de que tras la iniciativa de la Hacienda se esconde en realidad una clara persecución sindical. En todo caso, Muñoz ha apuntado también que, aparte de la reunión la semana pasada con la Hacienda de Bizkaia, ELA tiene previsto mantener encuentros con las Haciendas de Gipuzkoa, Álava y la comunidad foral de Navarra.

"Filtraciones" y "obsesiones"

Muñoz ha tildado de "filtraciones" la información adelantada este pasado lunes por eldiarionorte.es y las ha situado no en el entorno de la Hacienda de Bizkaia, sino en determinada gente que "a esta organización le quiere muy mal, que está muy obsesionada con nosotros, y la obsesión si no se trata termina uno enfermo". Una obsesión, entre otras cosas, por el sindicalismo de "contrapoder" que practica ELA contra el Gobierno vasco, el PNV y la patronal Confebask.

Por su parte, el grupo juntero de Podemos en Bizkaia ha reclamado al diputado de Hacienda que explique la investigación a los sindicatos por la tributación de su 'caja de resistencia', pero también ha querido dejar claro que "todas las entidades, también los sindicatos, deben estar al día con sus obligaciones tributarias". La formación morada a afeado a la institución foral su actuación. "La Diputación ha explicado que se trata una de las medidas del plan foral en la lucha contra el fraude fiscal, aprobado el pasado febrero e inserto dentro del apartado de fundaciones y entidades sociales. Pero lo cierto es que esta línea de actuación no se encuentra expresamente en dicho plan".

Estas cosas son las que Podemos quiere que aclare el responsable de la Hacienda vizcaína, José María Iruarrizaga. "Consideramos que existen otras prioridades en la lucha contra el fraude fiscal que no la persecución, en última instancia, de personas trabajadoras, y afiliadas la sindicato, que han recibido ese auxilio solidario para hacer una huelga y luchar por sus derechos laborales".