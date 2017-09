ETA toma nota del 1-O y reclama un proceso similar para Euskadi

La organización terrorista desarmada ETA considera que el desafío del Govern catalán con la convocatoria unilateral de un referéndum el 1-0 evidencia "las grietas del régimen del 78". Tras tomar nota de lo que está pasando en Cataluña, ETA y ha reclamado iniciar un proceso similar en Euskadi para "ejercer" el "derecho a decidir" en una consulta.

Se trataría, según ETA, de emprender un proceso "como pueblo" en el País Vasco, es decir, en el que "el pueblo y la ciudadanía" sean los protagonistas y "con la acumulación de fuerzas y la activación popular como ingredientes fundamentales". "Solo desde medios civiles y democráticos", precisa, y que, "más allá de lograr el reconocimiento del derecho a decidir", tenga como objetivo "ejercerlo".

Con todo, ETA aclara que no tiene intención alguna de tutelar ese poceso porque es "consciente" de que en este nuevo ciclo político "no será un agente principal". "Este es el análisis de ETA, análisis que bajo ningún concepto realiza con la intención de dirigir, garantizar o juzgar ese proceso como pueblo tan necesario, pues ETA es perfectamente consciente de que en el ciclo político que viene nuestra organización no será un agente principal", admite.

Críticas a Urkullu

En un comunicado publicado en el diario Gara, con motivo del Gudari Eguna (Día del soldado vasco), ETA hace un repaso de la situación política actual con la vista puesta en el referéndum catalán y el reflejo que pueda tener en las aspiraciones independentistas vascas, con críticas al lehendakari, Íñigo Urkullu, por cuestionar la legalidad de la consulta catalana. La organización desarmada defiende los pasos dados por el Govern para poder realizar el referéndum, anulado por el Tribunal Constitucional: "El 'procés' constituye un proceso en favor de la democracia, puesto que, al no haberles permitido una vía democrática para aspirar a la independencia, al final, han tenido que emprender un camino independentista para acceder a la democracia", apunta.

Frente a eso, el Gobierno central ha mostrado "su verdadero rostro" al responder al con sus "auténticos fundamentos: imposición, dependencia y opresión". "Han utilizado la fuerza armada para impedir la voluntad popular, han actuado contra representes de la ciudadanía y han desmantelado los restos de la autonomía", explica. "El Estado español es una cárcel para los pueblos, y así se muestra al negar la identidad nacional de los Países Catalanes. El Estado español se ha convertido también en una cárcel para la democracia, pues ha pisoteado los derechos de los catalanes. Los derechos civiles y políticos están de nuevo en cuestión. Y para conculcarlos no han necesitado utilizar el pretexto de la lucha armada. Se ha demostrado que aquella cantinela de que 'sin violencia todo es posible' era totalmente falsa", concluye.