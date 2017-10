Fallece un montañero tras sufrir una caída desde unos 80 metros en la zona de la cueva de la Leze, en Asparrena (Álava)

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, alrededor de la doce y media del mediodía SOS Deiak ha recibido aviso de que un montañero había caído desde unos 80 metros de altura en la zona de la cueva de la Leze, en el municipio de Asparrena, lugar frecuentado para la práctica de escalada.

El accidentado había quedado suspendido sobre la parte alta de un árbol, aproximadamente a 20 metros de altura, por lo que han acudido para su rescate personal de bomberos de Agurain y de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza.

Cuando se ha llegado hasta esta persona se ha comprobado que se encontraba sin vida, hecho que ha sido certificado por un médico, una vez que ha sido bajado a tierra. La víctima es un varón de entre 30 y 50 años que todavía no ha sido identificada. Según los testigos, el finado no estaba practicando escalada y se ha podido constatar que no portaba ningún material de seguridad para practicar esta actividad.