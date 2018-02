El Congreso rechaza una moción de ERC para abrir el diálogo bilateral entre el Gobierno y la Generalitat

La división y las posturas irreconciliables sobre Catalunya han vuelto a mostrarse en el Congreso en la primera sesión del nuevo periodo. El Parlamento ha rechazado una moción de ERC que apelaba a la apertura del "diálogo bilateral" entre el Gobierno español y el de la Generalitat. PP, PSOE y Ciudadanos han votado en contra de la iniciativa que han secundado los grupos nacionalistas y Unidos Podemos. En total, la moción ha sido rechazada con 248 votos frente a los 90 a favor y una abstención.

"Hoy la moción que presentamos será rechazada", ha anticipado el portavoz de ERC, Joan Tardà, que ha advertido de que "sin voluntad de diálogo bilateral se eternizará el conflicto y la inestabilidad se hará crónica en España". El diputado independentista ha acusado al Gobierno de "abuso de poder" por su comportamiento en Catalunya (desde el recurso del Estatut hasta la aplicación del 155, según ha relatado) y ha apelado a la necesidad de abrir vías de diálogo para solucionar el problema territorial.

Su tesis ha sido defendida por el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, que ha sacado pecho de la victoria electoral de las fuerzas independentistas. "Les reclamamos que respetasen el resultado electoral del 21D y no lo están respetando", ha asegurado Campuzano. También Unidos Podemos y PNV han defendido que se inicie el diálogo.

Pero han chocado con PP, PSOE y Ciudadanos, que desconfían del ofrecimiento de ERC, aunque con distintos argumentarios. Los socialistas han presentado una enmienda, que ha rechazado ERC, en la que instaban a la creación del un Gobierno "que pueda legalmente ejercer sus funciones" y que, a partir de ahí, actúe conforme a la legalidad y se pueda "recuperar el diálogo institucional" entre Moncloa y la Generalitat.

"Hoy piden aquí que el Estado responda con diálogo a las acciones contrarias a las leyes", ha expresado el diputado del PSC Marc Lamuà, que ve en la moción de ERC un "regalo envenenado". "Lo que no se puede pretender es que se diálogo sobre un gobierno que no existe o sobre una independencia que no se produjo", ha reprochado Lamuà."Comparto con usted que nadie es imprescindible –ha continuado–. Dejen ya de maltratar nuestras instituciones catalanas, lo que no consiguió una dictadura lo van a conseguir ustedes", ha sentenciado en un duro discurso contra las fuerzas independentistas.

"El que no va aconseguir carregar-se la dictadura s'ho acabaran carregant vostès"i diu @gabrielrufian :ens diu franquistes!,en fi així va... https://t.co/wMhGiZhFuP — Marc Lamuà Estañol (@MarcLamua) 6 de febrero de 2018

Este es el ambiente a lo que debería ser unas de las mociones más importantes de la Legislatura. Enésima petición de diálogo por parte del independentismo. Después habla @MarcLamua del PSC y compara 70 diputados en Catalunya con el franquismo. La bancada de PPSOEC’s aplaude. pic.twitter.com/pcN7oGOZ6I — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 6 de febrero de 2018

Ciudadanos ve "privilegio" en la bilateralidad

Ciudadanos se ha mostrado directamente contrario a la bilateralidad que sí defienden otras fuerzas (no exclusivamente independentistas). "¿Qué intenciones encierra la bilateralidad? El privilegio, la ley privada. El primer partido de Catalunya no quiere privilegios para nadie porque somos ciudadanos libres e iguales", ha defendido Juan Carlos Girauta, que ha acusado a los independentistas de ondear una "bandera de odio".

El portavoz de Ciudadanos cuestiona, además, las intenciones del texto con el que ERC aparcó la vía unilateral. Les ha afeado que incluyeran en la moción que se reconociera "el mandato democrático emanado de las urnas": "Se les ve el plumero –ha reprochado–. Podrían haber pedido sin más", ha dicho Girauta, convencido de que el Gobierno de Mariano Rajoy así lo habría aceptado.

"No nos engañe", le ha dicho a Tardà Alicia Sánchez Camacho (PP), que ha afeado que vaya al Congreso a pedir diálogo mientras los de ERC "están negociando en esa romería" en Bruselas "un Consell de la República".

"No sé si su propuesta parte de la astucia, del tacticismo o simplemente de la mala fe", le ha dicho la diputada conservadora, que ha recriminado a ERC que se alíe "con los del 3%" y con la CUP.

En Comú pide un gobierno ya: "Es la prioridad"

No ha sido el PP el único que ha advertido a los republicanos catalanes de su alianza con el PDeCAT. El socialista ha animado a ERC a "liberarse" y dejar de ser "lacayos" del partido de Carles Puigdemont. "Deberían decir basta ya a las presiones y chantajes de Junts per Catalunya", ha dicho el portavoz de En Comú, Josep Vendrell.

Unidos Podemos ha apoyado la moción: "Es positiva porque insta al diálogo bilateral, no habla de independencia o de desconexión –ha dicho Vendrell–. Entendemos que viene a decir que se abandona la vía unilateral". "El diálogo es el único camino", ha enfatizado.

Ahora bien, el portavoz de En Comú ha dejado claro que la "prioridad" debe ser elegir "una presidencia y un Gobierno que pueda ejercer sus funciones. Una presidencia y un Govern, no dos presidencias y dos gobiernos. Basta ya de jugar con las instituciones", ha subrayado el diputado catalán, que ha insistido en que Catalunya debe gobernarse desde Catalunya y no desde Bruselas. Vendrell ha sido muy crítico tanto con la actuación de los independentistas a partir del 6 y 7 de septiembre con la aprobación de las leyes de referéndum y de transitoriedad, como con el Gobierno de Rajoy por la "brutalidad" del 1-O o la aplicación del 155.

El PNV también ha defendido la moción: "Tiene toda la lógica; apela al diálogo para solucionar un problema político", ha señalado Aitor Esteban. El portavoz del PNV ha reconocido que las fuerzas independentistas no tienen la mayoría social pero ha advertido a las fuerzas denominadas constitucionalistas que cerca del 60% de los catalanes han optado por fuerzas que apuestan por el derecho a decidir. "Hemos llegado a un bloqueo, pero solo se puede desbloquear políticamente", ha avisado el diputado vasco, que ha pedido a los grandes partidos que vean en la "palabra" de ERC que es "de fiar".

Girauta defiende al 'presidente de Tabarnia' en TVE

No obstante, Esteban se ha mostrado poco optimista y ha puesto como ejemplo de su pesimismo que el canal público 24 horas de RTVE haya emitido en directo una rueda de prensa del dramaturgo Albert Boadella con el rótulo "presidente de Tabarnia en el exilio". "¿De verdad que esto es serio? ¿De verdad que la televisión pública puede emitir esto? Parece que aquí vale todo", ha lamentado en portavoz del PNV.

"Prefiero un millón de veces que se entreviste o salga Boadella en cualquier sitio a las entrevistas a Otegi o las apologías al asesino Carles Sastra que se hacen en TV3", ha respondido el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, al subir a la tribuna.