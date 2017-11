Domènech carga contra Iceta por acoger a dirigentes de Unió:"¿Quo vadis PSC?"

El cabeza de lista de la coalición de comunes y Podem, Xavier Domènech, ha cargado hoy contra el PSC y su primer secretario, Miquel Iceta, por haber incorporado en sus listas a miembros de la extinta Unió como el exconseller Ramon Espadaler: "¿Adónde has ido a parar, PSC? ¿Quo vadis, PSC?".

En la clausura de la asamblea de Catalunya en Comú, que ha ratificado que esta formación concurra a las elecciones del 21-D en coalición con Podem Catalunya, Domènech ha lamentado que los socialistas catalanes hayan pactado "con los herederos" de Josep Antoni Duran Lleida, que son "aquellos que niegan el libre derecho a decidir de las mujeres y de los homosexuales".

"No puedes ser alternativa cuando pasas del 'no es no' al 'sí pero no' y luego al 'sí, sí'", ha dicho sobre el apoyo que finalmente dieron los socialistas al Gobierno del PP en la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Según el portavoz de En Comú Podem en el Congreso, los socialistas tampoco pueden prometer "políticas sociales" mientras se alían con Units per Avançar, formación heredera de la extinta Unió.

El 21-D, a su juicio, habrá "tres papeletas": la del PP, PSC y Ciudadanos, -la de la "represión del 155", ha dicho-, la de "aquellos que nos han llevado a ningún sitio" con la declaración de independencia y, en tercer lugar, la del "desbloqueo, cambio y soluciones", en alusión a la coalición de los comunes y Podem.

Domènech ha asegurado que los comicios del 21 de diciembre "no van sólo de configurar un nuevo gobierno" sino también de "recuperar Cataluña", y ha criticado al Ejecutivo de Mariano Rajoy, a quien le ha dicho que "no le han votado los catalanes como presidente".

Los comunes también son "absolutamente críticos", sin embargo, con la "hoja de ruta" de los independentistas, que no ha llevado "a ninguna parte", según Domènech.

"La gente está cansada de que nos quieran divididos cuando no es verdad: nuestra sociedad está unida por muchas cosas", ha recordado Domènech, que ha indicado que la sociedad catalana "quiere acabar con el miedo, quiere justicia social y no corrupción", defender la escuela pública y "un 80 % quiere decidir libremente su futuro".