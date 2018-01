El PSC pide que los letrados del Parlament digan si es posible la investidura a distancia de Puigdemont

El PSC pedirá este viernes que los letrados del Parlament emitan un informe jurídico en el que se pronuncien sobre la hipotética investidura telemática de Carles Puigdemont. El grupo que lidera Miquel Iceta ha enviado un escrito a la aún presidenta, Carme Forcadell, para que se lo remita a los servicios jurídicos de la Cámara para saber si es factible que se designe como candidato a la presidencia de la Generalitat a un diputado que no esté en el hemiciclo, en referencia a Carles Puigdemont, que permanece en Bruselas.

El movimiento del PSC "viene motivado por la excepcionalidad de los supuestos que se prevé que se produzcan tanto en la sesión de la constitución del Parlamento como la de investidura", según recoge el escrito. Los socialistas se refieren a la posibilidad de que Puigdemont sea investido a distancia y preguntan también por la ausencia de diputados en la sesión constitutiva de la institución, que Mariano Rajoy fijó para el 17 de enero.

El PSC pregunta por los "efectos jurídicos" que pueden derivarse de algunas de las hipótesis que están encima de la mesa después de que Junts Per Catalunya y ERC pactaran intentar la investidura de Puigdemont mientras permanece en el extranjero. Es una opción que cuestionan los juristas.

Además, el escrito firmado por Iceta solicita información sobre la legalidad de que el candidato a la presidencia defienda a distancia su programa de Gobierno o que lo haga un miembro de su grupo en su ausencia, es decir, con una fórmula delegada.

En el PSC creen que la "teleinvestidura" es un "delirio" y que no tiene cabida en las normas, según ha expresado la número dos, Eva Granados. Además, han consultado con expertos y juristas que han puesto en duda esa opción. "Ha sido unánime. No he encontrado a nadie que sostenga la teleinvestidura o el voto delegado", ha dicho Granados: "El criterio general es que debe estar presente en el salón de sesiones, desde el atril o el escaño".

Los socialistas también quieren que los letrados se pronuncien sobre los "efectos jurídicos" de la falta de diputados "a efectos de quórum" sobre la posibilidad de que los parlamentarios independentistas bloqueen con su ausencia la sesión constitutiva del Parlament.

La decisión de remitir el escrito a los servicios jurídicos del Parlament dependerá, una vez registrado este viernes, de Forcadell, según informa EFE.