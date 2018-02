Pablo Iglesias: "Por desgracia para España el PSOE prefiere que gobierne Rajoy a gobernar con nosotros"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha lamentado este domingo que el PSOE no presente una moción de censura para echar a Mariano Rajoy de la Presidencia del Gobierno. En una entrevista en La Sexta, Iglesias ha asegurado que Unidos Podemos está "disponible cada día" para negociar un gobierno de coalición que estaría listo, ha dicho, "en dos semanas". "Apoyaríamos a Pedro Sánchez como presidente no porque confiemos en él, sino sobre la garantía de un acuerdo político", ha asegurado. Y ha añadido: "Por desgracia para España el PSOE prefiere que gobierne Rajoy a gobernar con nosotros".

Iglesias ha dicho que Podemos es un partido que "aspira a gobernar" y ha insistido en la necesidad de que el PSOE plantee ya una moción de censura. "Estamos permitiendo que las finanzas de España las gestione un partido que se financiaba en negro. No lo digo yo, lo dice Costa", ha señalado en referencia a las declaraciones del ex secretario general del PP en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa.

Preguntado si el acuerdo de gobierno con el PSOE implicaría un Ejecutivo de coalición, Iglesias ha respondido: "Evidentemente". "Apoyar desde fuera no cambia las cosas. Se cambian desde los ministerios. Si los sillones no fueran importantes no los querían PP y PSOE", ha añadido.

Pablo Iglesias ha respondido durante cerca de una hora a una doble entrevista en El Objetivo. Primero, a las preguntas de la periodista Ana Pastor. Después, a las de un grupo de personas elegidas por una empresa demoscópica que han cuestionado al líder de Podemos sobre diversos temas, como las pensiones, la factura de la luz, la educación, el futuro de la Monarquía o feminismo, entre otros.

Iglesias ha sido preguntado por la conveniencia de aplicar la prisión permanente revisable en España, un debate que ha regresado alrededor del casi Diana Quer. El líder de Podemos se ha mostrado contrario a esta medida, así como a la pena de muerte "aunque a mucha gente no le parezca bien".

El secretario general de Podemos ha defendido a preguntas de una invitada que se prohíba que "exministros y expresidentes puedan sentarse en consejos de administración" de las empresas eléctricas como fórmula para reducir el precio de la luz. "Es vergonzoso que se pague la factura más cara. Hay que meter mano a las eléctricas", ha señalado.

Sobre el papel de la mujer en política Iglesias ha asegurado que le "encantaría" que hubiera en el futuro una secretaria general en Podemos. "Es una necesidad democrática", ha señalado: "Auguro que el futuro de nuestro país va a ser un futuro dominado por las mujeres". Pastor ha cuestionado directamente sobre las opciones de la portavoz parlamentaria, Irene Montero. Iglesias ha sido escueto: "Tiene más futuro político que yo por delante".

Desde el público han cuestionado a Iglesias qué haría en caso de que un amigo hiciera un chiste machista en su presencia. El líder de Podemos ha asegurado que es necesario no seguir ese tipo de gracias "Todos lo hemos podido hacer", ha reconocido. "Hay que aprender a no reír la gracia, a superar una cultura que por desgracia existe. Yo he crecido viendo en la televisión chistes sobre mariquitas o sobre una mujer a la que le pega su marido. Tenemos que ayudar a cambiar eso", ha concluido.