Pablo Iglesias conmina a Rajoy a no aplicar el 155 y ponerse "al frente de la negociación"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno que no aplique el artículo 155 de la Constitución. En su réplica a la intervención de Mariano Rajoy en el Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados, Iglesias ha recuperado la imagen de la "triple alianza" entre PP, PSOE y Ciudadanos y ha "felicitado" al jefe del Ejecutivo por haber logrado su apoyo para iniciar el proceso para intervenir la Autonomía catalana. Y ha insistido en su propuesta de diálogo inmediato con el president catalán, Carles Puigdemont: "Póngase al frente de la negociación y no detrás de la policía y de la ley".

"La única oposición de ámbito estatal que tiene en esta Cámara somos nosotros", ha explicado Iglesias, que ha lanzado una advertencia al presidente del Gobierno: "Desconfíe del señor Rivera, señor Rajoy. Es el principal operador político de José María Aznar en esta crisis y a usted el señor Aznar no le quiere mucho".

Iglesias ha encabezado la réplica del grupo confederal y se ha repartido el tiempo con los otros tres portavoces. El líder de Podemos ha explicado que en España "no hay un problema legal", sino "político" y que tiene que ver con la "plurinacionalidad". "Su tradición política no ha asumido nunca la plurinacionalidad, pero ha tenido que lidiar con esta realidad", ha recordado Iglesias. El líder de Unidos Podemos ha citado a Adolfo Suárez, Manuel Fraga o Herrero de Miñón, así como el Amejoramiento navarro o el sistema fiscal vasco como ejemplos de que los conservadores han lidiado con estos problemas.

"Ustedes se equivocaron con el Estatut", le ha dicho Iglesias. "En la práctica, rompieron la constitución territorial de nuestro país y utilizaron Catalunya para envolverse en la bandera y solucionar sus problemas de partido. Como partido les va bien, pero son los principales responsables de que se rompa España.

Iglesias ha pedido a Rajoy que deje de comportarse como "el líder del PP" y lo haga como "presidente de España". "Creo que solo hay una posibilidad de que los hijos que aun no tengo conozcan una Catalunya que forme parte de España. Y es que en Catalunya haya un referéndum pactado", ha zanjado.

Alberto Garzón: "Hay que ser audaces y valientes"

El coordinador general de IU, Alberto Garzón, ha reprochado a Rajoy que confunda lo que es un problema político con uno jurídico. "Hay un problema de definición. Cuando se movilizan dos millones de personas el problema es de naturaleza política. No valen solucionarlo recurriendo a jueces, policías o al jefe del Estado", ha asegurado.

El portavoz adjunto de Unidos Podemos ha recordado el papel del Partido Comunista en la Transición y que entonces "quedaron muchas cosas por hacer". "Muchos de los errores de entonces se ven ahora. España es plurinacional. Por eso hay que revisar y adaptar la Constitución. Hay que ser audaces y valientes", ha añadido.

"No sean irresponsables. No nos jugamos las siguientes elecciones, sino las siguientes generaciones", ha zanjado.

Xavier Domènech: "Diálogo, diálogo, diálogo. Y si no, márchense"

El portavoz de En Comú, Xavier Domènech, ha lamentado el discurso de Rajoy y su ausencia de propuestas. "Esperaba que se hablara sobre todo de propuestas políticas. Pero esperaba demasiado", ha arrancado el diputado catalán.

Domènech ha insistido en la necesidad de abrir un diálogo entre los dos gobiernos. Un diálogo incondicional. "Existen Escocia y Quebec", le ha recordado al presidente. Para asegurar: "El diálogo siempre tiene que empezar sin condiciones. y solo veo un requerimiento que pregunta únicamente qué pasó ayer". Y ha ironizado: "Otro fracaso del CNI".

Domènech se ha dirigido al PSOE para criticar que acepten "una reforma constitucional a caballo del artículo 155", en referencia a la comisión de estudio negociada entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. "El espíritu de la Transición es es regreso de la Generalitat, no de la intervención de la Generalitat".

"Esto no es un problema de mayorías parlamentarias. Lo que no se solucione ahora se tendrá que solucionar después. Diálogo, diálogo, diálogo. Y si no, márchense. Por el bien de España", ha zanjado Domènech.

Yolanda Díaz: "Dele una oportunidad a la paz"

La portavoz de En Marea ha cerrado el turno. Yolanda Díaz ha pedido a Rajoy que "no tome medidas sin retorno que nos lleven a la confrontación". Díaz ha insistido en la opción del diálogo: "Es tiempo de la Política con mayúsculas. Dé la palabra".

Díaz ha acusado al PP de ser responsable de la situación. "Ustedes fulminaron de manera irresponsable un Estatut acordado en esta cámara", ha señalado. Pero Díaz ha añadido otros dos factores. "Ustedes no comprenden y quieren humillar a la ciudadanía catalana", ha apuntado. Y ha añadido: "Usted quiere aplastar la pluralidad de esta Cámara. Volver al tiempo pre15M. Restauración,

señores del bipartidismo, ¿les suena?".

"Le pedimos que actúcomo estadistas, como presidente con altura de miras. No haga caso de los hooligans. Dele una oportunidad a la paz", ha apuntado. Para concluir: "Las gallegas somos gente de mundo. Somos parte del pueblo catalán. Somos

parte de la ciudadanía de Madrid. La gente nos lo pide: ustedes que pueden dialoguen".