Trump dice que el comercio e inmigración centrarán su discurso ante el Congreso

El presidente de EE.UU., Donald Trump, avanzó hoy que el comercio y la inmigración serán los temas centrales de su primer discurso sobre el Estado de la Unión, que dará este martes ante el Congreso, y confió en lograr cooperación bipartidista para impulsar sus prioridades en materia migratoria.

"Espero que sea bueno, hemos trabajado muy duro en él", dijo Trump a los periodistas sobre su discurso, durante el acto de investidura del nuevo secretario de Salud de EE.UU., Alex Azar.

"Es un gran discurso, un discurso importante, cubriremos inmigración. Durante muchos, muchos años, (los políticos) han estado hablando sobre inmigración y nunca han conseguido nada", subrayó el presidente.

Trump añadió que cualquier ley migratoria que apruebe el Congreso "tiene que ser bipartidista", porque "los republicanos no tienen realmente los votos para conseguirlo de ninguna otra forma".

"Esperamos que los demócratas se nos unan, o que un par de ellos se nos unan, para que podamos realmente hacer algo grande en cuanto a DACA y a la inmigración en general", indicó.

El presidente propuso la semana pasada al Congreso una reforma migratoria que permitiría acceder a la ciudadanía a 1,8 millones de indocumentados que llegaron a EE.UU. de niños a cambio de 25.000 millones de dólares para construir el muro en la frontera con México y reforzar la seguridad fronteriza.

La cifra de 1,8 millones de inmigrantes es superior a los 690.000 jóvenes, conocidos como "soñadores", que actualmente pueden trabajar y están protegidos de la deportación por el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), cuya vigencia expira en marzo por orden de Trump.

No obstante, esa propuesta ha recibido una respuesta fría entre los demócratas, y no está claro que ambas partes puedan llegar a un acuerdo antes del 8 de febrero, cuando expira una ley presupuestaria que la oposición no parece dispuesta a renovar sin una solución para los "soñadores".

Preguntado por si está dispuesto a volver a invitar a la Casa Blanca al líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, para negociar sobre ese tema, Trump contestó: "No me importaría".

Por otra parte, Trump aseguró que su discurso tendrá un contenido "muy importante sobre comercio", y que en él abogará por un intercambio "más recíproco", con más beneficios para las exportaciones estadounidenses.

El discurso de Trump ante ambas cámaras del Congreso estadounidense comenzará hacia las 21:10 del martes (02:10 GMT del miércoles), y en él se espera que el presidente hable también sobre su propuesta de inversión en infraestructuras y mencione algunos de los retos internacionales que enfrenta Estados Unidos.