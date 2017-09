El juez que ha suspendido el acto por el derecho a decidir criticó a Carmena por no tener "aspecto presentable"

"¡Pesar que semejante tropa está al mando de nuestras ciudades y villas, y puede estar en el Gobierno de España. Si por lo menos tuviesen un aspecto presentable". Con estas palabras definió a la alcaldesa Manuela Carmena el juez José Yusty Bastarreche, que este martes ha suspendido el acto a favor del derecho a decidir en Madrid.

Este correo electrónico del juez José Yusty fue enviado el 28 de enero de 2016 al foro de la carrera judicial, un espacio de debate a través del correo electrónico en el que participan miles de jueces en toda España: todos aquellos que están en la carrera judicial. Es un foro oficial al que da soporte el propio Poder Judicial, y donde todos los jueces en activo pueden participar a través de su correo en el dominio poderjudicial.es.

El mensaje donde el juez Yusty criticó el "aspecto" de la alcaldesa Manuela Carmena fue una respuesta a un correo anterior que tenía como asunto "Carmena". Otro juez envió un artículo de opinión del digital Cofilegal en el que el portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, criticaba a la alcaldesa de Madrid por su visión sobre la justicia. Manuela Carmena no solo fue magistrada sino que partició en el propio Consejo General del Poder Judicial como vocal.

Tras su mensaje, un tercer juez cuestionó en el mismo foro el mensaje de Yusty al cuestionar que "incluso" se le criticase por su aspecto.

El foro donde se produjo este debate nació hace unos años, para derivar la conversación más informal que ya se estaba produciendo en los correos oficiales de los jueces y que, en ocasiones, hacía difícil encontrar los mensajes importantes entre otros debates de menor transcendencia. "Hay jueces que no entramos porque hay mensajes tremendos. Es un foro al que menos mal que la ciudadanía no tiene acceso porque casi todos los mensajes son de ese palo", asegura otro juez a eldiario.es que prefiere no dar su nombre.

Este mensaje al que ha tenido acceso eldiario.es no es la única noticia sobre las opiniones políticas de este magistrado que este martes ha anulado un acto en favor del derecho a decidir que estaba previsto celebrarse en un espacio municipal que gestiona el Ayuntamiento de Madrid.

José Yusty Bastarreche también firmó el manifiesto fundacional de Libres e Iguales 'España vive un momento crítico' donde se afirma que "el secesionismo catalán pretende romper la convivencia entre los españoles y destruir su más valioso patrimonio: la condición de ciudadanos libres e iguales". "El secesionismo catalán se hermana con el populismo antieuropeo y promueve la derrota de la democracia española. Evitar esa derrota es responsabilidad de todos y la primera obligación de los partidos políticos".