Assange se vuelca en apoyo a la Generalitat: "Estoy encantado de ayudar a proteger" la web del 1-O

El fundador de Wikileaks está volcado con el derecho a decidir de los catalanes en las redes sociales. Julian Assange ha compartido nuevos tuits, después de su enfrentamiento con el escritor Arturo Pérez Reverte, en los que condena la "abusiva censura" del Estado español del procés independentista y añade: "Estoy encantado de ayudar a proteger los derechos de publicación de la página web del referéndum de Catalunya".

Assange destaca que en Wikileaks "tenemos mucha experiencia deteniendo la censura abusiva", después de que la justicia española ordenara el cierre de la página web del referéndum y de que el president Carles Puigdemont difundiera dos direcciones nuevas que replicaban la página cerrada.

We have a lot of experience stopping abusive censorship. I am happy to help protect the publishing rights of #Catalonia's referendum website — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 13 de septiembre de 2017

El activista difundió ayer un mirror de la web clausurada por la Guardia Civil, con las réplicas donde se puede encontrar su contenido. Y, este jueves, Assange ha tuiteado una de las nuevas páginas ( ref1oct.cat/) con la llamada del Govern a observadores internacionales para que colaboren en la consulta del 1 de octubre con funciones de vigilancia y verificación.

Catalonia calls for international election observers for October 1 referendum as threats from Spain heat up https://t.co/HtiU1CH4Eo — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 14 de septiembre de 2017

El fundador de Wikileaks considera que el referéndum independentista del 1 de octubre es el acontecimiento político "más importante de Occidente este año, de lejos" y a lo largo del miércoles compartió en su perfil de Twitter varias noticias con las últimas medidas del Gobierno para frenar el referéndum del 1-O, como la citación de la Fiscalía de más de 700 alcaldes como imputados por mostrar su intención de facilitar el voto.

Además, el activista retuiteó al director general de comunicación del Govern, Jaume Clotet, que compartió un mapa con los ayuntamientos catalanes que apoyan la consulta sobre la independencia.

Map with the city councils of #Catalonia. In blue those supporting the independence referendum, facing reprisals by Spanish government. pic.twitter.com/8VqI79KGJu — Jaume Clotet (@jaumeclotet) 13 de septiembre de 2017



Assange ha afirmado que no tiene "una posición sobre la independencia" sino que apoya "la autodeterminación de los pueblos" y que el "uso de España de la fuerza contra la votación es inaceptable".