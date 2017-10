Dove retira un anuncio en el que una mujer negra se vuelve blanca gracias a su jabón

Mientras navegaba por Facebook, una maquilladora estadounidense, Naythemua, descubrió un anuncio de Dove en el que una mujer negra se convertía en otra mujer blanca después de quitarse la camiseta.

La maquilladora decidió publicar la captura en su muro de la red social junto a una tercera imagen del anuncio original en el que la mujer blanca pasa a ser hispana.

La queja de la maquilladora se ha compartido en Facebook más de 10.000 veces y ha recibido más de 1.300 comentarios. Los usuarios aseguran que el anuncio es inadecuado porque la mujer negra representa "lo sucio" que "se limpia" tras usar el jabón.

Dove ha explicado que pretendían mostrar los beneficios de este jabón "para todos los tipos de piel" y ha retirado el anuncio. "Una imagen que publicamos recientemente en Facebook no acertó en representar a las mujeres de color de forma respetuosa. Lamentamos profundamente la ofensa que ha causado el anuncio", ha escrito la empresa en su perfil de Twitter.

An image we recently posted on Facebook missed the mark in representing women of color thoughtfully. We deeply regret the offense it caused.