"4x4, 16. Venga, buenas noches": la respuesta del 112 a unos jóvenes atrapados por la nieve en Asturias

"Señor, somos mayorinos ya para saber lo que hacemos". Esa fue la respuesta que les dio el jefe de sala del 112 a uno de los siete jóvenes atrapados por la nieve en la zona montañosa de L'Angliru (Asturias), durante una tensa conversación mantenida sobre las 4:30 a la que ha tenido acceso La Nueva España.

"Ustedes sabían a lo que se exponían", les dijo también. Tras la amenaza del joven al teléfono de llevarles a los tribunales por no atender adecuadamenete su llamada de auxilio, la respuesta fue "me parece perfecto". "¿Y el equipo de rescate, ¿para qué existe entonces?", le pregunta el joven. "¿Y ustedes ¿salen con un vehículo sin cadenas, cuando hay aviso de temporal de nieve?", contesta el personal del 112, a lo que le explican que "es un 4x4 con bloqueos y con todo...". "Sí, 4x4, 16. Sí, venga, buenas noches", concluye la conversación, justo antes de advertir de que está grabada en su totalidad.

El grupo había asegurado llevar cinco horas atrapados, "toda la noche", y estar ya "un poco angustiados". "Mire, estoy comentándolo con el jefe de sala y dice que no, que no se va a enviar a nadie, que ya lo sabe la guardia civil, que el coche puede quedar ahí, que bajen ustedes andando", les decía también la operadora momentos antes.

Dos de los jóvenes habían abandonado el vehículo. Otros cinco permanecieron esperando a la Guardia Civil, que no pudo acceder al lugar, más de tres horas. Los agentes les recomendaron que saliesen del todoterreno y fuesen a su encuentro, y no fue hasta las 12 de la mañana que no estuvieron a salvo, según informa La Nueva España. Ninguno de ellos iba equipado con ropa de montaña ("ya, pues lo tenían que haber pensado antes de subir con ese estado la carretera", les respondió la operadora del 112 cuando le dieron ese dato).

"Estuvieron atendidos desde el minuto uno"

Fuentes del 112 consultadas por La Nueva España reconocen que "quizá el tono de la respuesta no fue el más adecuado, pero esa no fue la primera llamada que realizaron". "Estuvieron atendidos y controlados desde el minuto uno", añaden, además de decir que estudiaron distintas soluciones para su rescate y que la situación no requería que fuese inmediato.

"Sólo tenían que esperar porque era lo adecuado dadas sus circunstancias. ¿Al final cómo salieron del lugar al día siguiente? Caminando", dicen las mismas fuentes, según el diario asturiano algo molestas con que los jóvenes hayan hecho difundido y publicado la conversación.

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha emitido un comunicado explicando que el grupo de amigos envió primero un aviso por la aplicación RACC Asistencia que se desvió a Catalunya y de ahí a Asturias, solicitando una grúa para mover el coche. Paralelamente, otro de los implicados llamó al 112. El SEPA asegura que dio aviso a la Guardia Civil y al Ayuntamiento de Riosa, se informó a los interesados de la operación y se cercioraron de que se encontraban en buen estado. Mientras sucedían esas gestiones, según el SEPA, fue cuando se produjo la polémica conversación.

"Uno de los implicados explicó que él y otro compañero estaban bajando caminando", explica el comunicado. "Dijo que era más positivo que el compañero con el que habían hablado antes. Iba a llamar a alguien con un todoterreno con tacos y que ya lo solucionaba él. Señaló que no nos preocupásemos, que no era para tanto y que su compañero era un poco exagerado".

"Aunque alguna de las expresiones utilizadas no fueron las más adecuadas cabe señalar que la conversación está totalmente descontextualizada ya que se registraron más de 40 llamadas, entrantes y salientes, durante todo el incidente", finaliza la nota.