La lección feminista de una militante de IU a uno de Ciudadanos

Pues esta es mi reacción cuando un hombre me dice que "echa una mano en su casa". pic.twitter.com/dNhH5v6JeF — Bea Rubio (@bea_blond) 18 de febrero de 2018

En un debate de "jóvenes políticos" de los cuatro grandes partidos, la responsable de Feminismo de Izquierda Unida Málaga, Beatriz Rubio, le ha reprochado al coordinador de Ciudadanos en Antequera, José Manuel Puche, un comentario machista sobre los hombres que "echan una mano en casa".

Estos "jóvenes políticos" del PP, PSOE, Ciudadanos e Izquierda Unida, han debatido en el programa El Mirador de Ondaluz sobre la violencia de género, el futuro de las pensiones, los programas de empleo y la brecha salarial que sus formaciones debaten en el Congreso de los Diputados.

En medio del debate, el coordinador del partido naranja en el municipio malagueño asegura que él es "de los que echa una mano en casa". Una afirmación que le rebate la responsable de feminismo de IU, que le recuerda que al hacer las tareas del hogar, él no está echando una mano sino que está cumpliendo con una tarea que también es suya.

"El problema es lo que has dicho, que tú echas una mano en casa. Tú no tienes que ayudar en tu casa porque tu casa es tuya. Tú tienes que trabajar en tu casa. No es ayudar a tu madre. No ayudas a tu madre ni ayudas a tu pareja en caso de que sea mujer, tú estás en tu casa trabajando por tu casa. No estás ayudando a nadie porque es una tarea que también es tuya", responde Rubio.