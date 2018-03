Roberto Saviano empieza a colaborar con eldiario.es

Roberto Saviano (Nápoles, 1979), saltó a la fama en 2006 con la publicación de su libro Gomorra. La descripción descarnada de los negocios de la mafia conmocionó a Italia y supuso para él una condena a vivir rodeado de guardaespaldas por la amenaza cierta de ser asesinado. Tuvo que marcharse de su país, pero ni siquiera eso le impidió seguir investigando las relaciones del crimen organizado con los poderes políticos y económicos. En la actualidad sus artículos se publican en los más importantes periódicos del mundo como La Repubblica, L'Espresso, The Washington Post, The New York Times, Die Zeit, Der Spiegel o The Times. Desde ahora, en España, Saviano publicará sus reportajes e investigaciones en eldiario.es.

En su primera entrega analiza los asesinatos hace una semana de Ján Kuciak y su novia. El periodista eslovaco "acabó pagando caro [en palabras de Saviano] su trabajo y su compromiso con el periodismo. Últimamente estaba realizando una investigación sobre las relaciones entre el mundo empresarial, la ‘Ndrangheta y la política, un sistema que se rige siempre por el mismo principio: la ‘Ndrangheta pone el capital, el empresario lo invierte, el político facilita las cosas y todos sacan enormes beneficios".