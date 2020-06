La Junta aprueba la "nueva realidad" para Andalucía y asegura que será "expeditiva" ante rebrotes de la COVID-19

La Junta de Andalucía ha aprobado este viernes la nueva normativa que entrará en vigor a partir de este domingo, acto seguido del fin del estado de alarma decretado por el Gobierno de España desde hace más de tres meses, en lo que el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha querido denominar "nueva realidad".

Con un llamamiento constante "a la prudencia y a la responsabilidad" de los andaluces, el portavoz ha dicho que se trata de una etapa en la que habrá que "convivir con la presencia del coronavirus", insistiendo en la importancia de la higiene constante de manos, el uso de la mascarilla y la distancia social de 1,5 metros. "Por lo menos, hasta la próxima primavera", ha puntualizado el consejero de Salud, Jesús Aguirre, que ha comentado algunas de las más de 400 medidas preventivas de salud pública, que afectan a una treintena de sectores y que se publicitarán "en los próximos días" para que la ciudadanía tenga acceso a ellas.

Bendodo, que ha repetido alabanzas a profesionales sanitarios, empleados públicos y agentes policiales por su trabajo durante la crisis sanitaria, ha recordado a las 1.433 personas fallecidas en Andalucía y ha hecho hincapié en la menor incidencia del virus en la comunidad autónoma respecto a otros territorios, aludiendo a la "gestión y anticipación" como claves junto al comportamiento de los andaluces en estos meses, que también ha alabado.

Andalucía mantiene en esta nueva realidad el nivel 2 de emergencia de Andalucía y, según Bendodo, "si hubiera rebortes el sistema sanitario público andaluz está preparado", haciendo un llamamiento a la "tranquilidad" en este sentido porque "tenemos un plan perfectamente delimitado en cada circunstancia que surja". El portavoz ha asegurado que, a partir de ahora, habrá una "autoevaluación permanente diaria", con dos metas volantes, la primera el 8 de julio, momento el que se verá si se flexibilizan ciertas cuestiones "si todo va correctamente". La Junta será "expeditiva" a la hora de la toma de decisiones si hay algún tipo de rebrotes u otras circunstancias que hagan tener que variar esa 'nueva realidad'.

Centros residencales: sin casos en una semana

Algunas de las medidas, establecidas en un documento de 78 páginas, fueron anunciadas el día anterior por el presidente de la Junta, al menos en lo que se refiere a la ampliación del aforo en el interior de los bares y restaurantes al 75% -respetando el metro y medio de distancia de seguridad-, y se permitirá un 25% de mesas. Las zonas comunes de los hoteles, como piscinas, comedores, saunas o gimnasios, podrán ocuparse al 50% -en otras comunidades permiten hasta el 75%-; en los funerales se permitirá la asistencia de hasta 60 personas, 30 en espacios cerrados. Los cines y teatros abrirán hasta el 65% de su ocupación, y en los conciertos al aire libre se permitirá una asistencia máxima de 1.500 personas, todas sentadas y con la distancia mínima exigida.

La Orden aprobada este viernes dice también que sólo permitirán nuevos ingresos en centros residenciales de personas de mayores, personas con discapacidad y centros de menores que no hayan registrado casos de coronavirus COVID-19 durante al menos siete días. Este tipo de centros deberán contar con un plan de contingencia y actuación para la prevención de la epidemia con objeto de garantizar una respuesta eficaz y segura ante nuevos brotes epidémicos.

Dicha Orden incluye igualmente que la persona beneficiaria en situación de dependencia conservará el derecho a la plaza concertada en el programa de atención individual, siempre y cuando su incorporación al centro sea incompatible con la crisis sanitaria y tal circunstancia sea acreditada por la autoridad sanitaria competente. Además se mantendrá la coordinación con la Consejería de Salud y Familias y los centros sanitarios de la zona.

En cualquier caso, la Junta ha aprobado un decreto-ley que mantiene en vigor los procesos vinculados al estado de alarma, en el que se asocia los procedimientos aún en tramitación al fin de la crisis sanitaria para garantizar la seguridad jurídica y su culminación.

El clúster de Algeciras

"No tiene sentido que haya 17 vueltas al cole", ha dicho Bendodo a preguntas de la prensa respecto al próximo curso escolar, instando al Estado "a que arbitre las normas" para que "la vuelta al cole sea una en España". "Estamos esperando", ha añadido.

En sentido similar se ha pronunciado respecto a la adopción de medidas de control para los turistas que vayan llegando a la región a través de los puertos o los aeropuertos andaluces. "No es la comunidad autónoma" la que puede asumir la adopción de medidas de control, entendiendo que debe ser el Ejecutivo central el que, en una estrategia conjunta con la Unión Europea, decida qué medidas adoptar al respecto.

Por otra parte, el consejero de Salud ha indicado que lo ocurrido en Algeciras (Cádiz), donde una persona ha fallecido por coronavirus y 16 más han dado positivo con PCR, "no es un brote, sino un clúster", y ha provocado que, por el momento, 64 personas se encuentren aisladas. "Un brote es cuando hay un volumen de personas muy superior y hay flecos que no están perfectamente delimitados", algo que no encaja con lo sucedido en Algeciras, según ha añadido, que "pensamos que es un clúster actualmente cerrado y controlado".

El caso "afecta a dos pensiones" que se encuentran actualmente "cerradas", y "la mayoría de afectados son de origen africano", según ha detallado el consejero, que ha explicado que "se han detectado hasta el momento 64 contactos" del fallecido, incluidos los 16 del "contacto base" --la persona que falleció-- que han dado positivo con PCR.

Aguirre también ha informado de que se ha detectado en Granada un "pequeño clúster" de contagio por coronavirus al dar positivos diez PCR, teniendo uno de los paciente algún factor de riesgo mientras que el resto son asintomáticos.