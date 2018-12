Ciudadanos se resiste a cerrar el pacto de Gobierno andaluz con el PP por su dependencia de Vox

PP y Ciudadanos han solapado sus programas electorales para sacar adelante el primer Gobierno andaluz de centro derecha, pero la letra pequeña está dilatando la negociación. Las dos formaciones conservadoras se han emplazado a una tercera reunión, que ya tendrá lugar en el borde del día previsto para que se constituya el Parlamento andaluz (27 de diciembre).

El diálogo se ha encallado por las discrepancias de PP y Cs en materia de regeneración democrática y lucha contra la corrupción, pero sobre todo por la composición de la Mesa del Parlamento. La negociación sobre el reparto de los siete sillones del órgano de gobierno de la Cámara está indisociablemente unida a la formación del nuevo Gobierno andaluz. Ambos están de acuerdo en este punto, es más, trabajan con la idea que el PP presida el Ejecutivo y Cs el Legislativo. El problema radica en que las dos fuerzas conservadoras, con 47 diputados, no suman suficiente para controlar ambas cámaras. Un hipotético acuerdo de izquierdas entre PSOE y la coalición Adelante Andalucía (Podemos-IU) sumaría 50 escaños y les dejaría fuera de la Presidencia del Parlamento, un puesto clave para controlar los ritmos de la legislatura.

De modo que el debate entre PP y Cs se ha estancado en esta encrucijada: o bien negocian con Vox para recibir los votos que les faltan para la amarrar la Presidencia del Parlamento y la investidura; o bien negocian con el PSOE para que se abstenga y facilite un Gobierno de cambio sin apoyo de la extrema derecha. Los naranjas quieren presidir la Mesa con acuerdo del PP, pero no se renuncian a contar con el PSOE, para no tener que depender de los votos de Vox. Toda la presión de los socialistas recae en sus ex socios de Ciudadanos, a sabiendas de que su líder nacional, Albert Rivera, es reacio a retratarse junto a Vox. Ribera usa como referentes europeos al francés Emmanuel Macron y a la alemana Angela Merkel, y ambos han marginado a los grupos ultraderechistas y euroescépticos en sus parlamentos.

La simulación de un acuerdo PP-Cs-PSOE en Andalucía -lo que el candidato naranja, Juan Marín, llama "la vía constitucionalista"-, se antoja difícil incluso para poner en marcha la legislatura. Los populares no lo quieren. El PP de Pablo Casado cuestiona que el PSOE de Pedro Sánchez sea un partido constitucionalista, por su gestión del problema catalán y por su "dependencia de los independentistas". Y el PP andaluz de Juanma Moreno no cree que los socialistas de Susana Díaz deban entrar en la ecuación de cambio de Gobierno en Andalucía, pues son ellos los que han liderado la comunidad durante 36 años y "son ellos a los que queremos cambiar". "Ciudadanos quiere hacer partícipe al PSOE tanto en la elección de la Mesa como en la investidura, y nosotros pensamos que no debe ser protagonista de ninguno de los cambios que vamos a liderar", ha dicho Moreno tras su reunión de dos horas con Marín, en la que han vuelto a participar los secretarios generales de PP y Cs, Teodoro García Egea y José Manuel Villegas.

En el fondo, el acuerdo de Gobierno andaluz está atorado por razones que trascienden la política andaluza: Rivera quiere mantener su posición de liberal en el centro derecha, y Casado quiere forzarle a elegir entre el cambio de la mano de Vox o la continuidad con el PSOE. Moreno dice que no hay una negociación activa con el partido de Santiago Abascal, que este lunes estaba en Sevilla, pero sí admite "conversaciones telefónicas". El líder del PP andaluz ha empezado su comparecencia tras la reunión con un tono optimista, pero ha terminado con cierto tono de alerta, incluso ha advertido a Cs que puede hacer descarrilar el "Gobierno del cambio" si persiste en su empeño por entenderse con el PSOE. "Si no hay acuerdo, habrá habido un fracaso descomunal en el centro derecha y tendrán que dar explicaciones ante sus electores por frustrar la ilusión de miles de andaluces", señala Moreno.

26 de diciembre, fecha tope

Marín ha sido mucho más explícito al señalar el distanciamiento entre ambos. "Es un acuerdo complicado y bastante difícil. Después de 40 años de gobiernos del PSOE nadie podía pensar que se iba a solucionar en pocos días. No ha sido posible cerrar un acuerdo programático porque hay diferencias en apartados importantes", ha dicho. El equipo técnico de PP y Cs que negocian la parte programática volverá a reunirse esta semana. Ambas formaciones apurarán hasta el 26 de diciembre, fecha tope para cerrar la negociación, ya que 24 horas después se constituirá el Parlamento.

Si PP y Cs llegan a ese límite sin un acuerdo cerrado sobre la composición de la Mesa de la Cámara, "cada partido se votará a sí mismo", ha dicho Marín. Lo cual significa que el PSOE, con 33 diputados (y un posible acuerdo con Teresa Rodríguez para llegar hasta 50), se quedará con la Presidencia del Parlamento. Aunque el bloque de derechas seguiría teniendo mayoría en este órgano -PP y Cs tendrían cuatro miembros y la izquierda tres-, el presidente es quien tiene la potestad para elegir al primer candidato que se someterá a la investidura. La ley le permite designar a Susana Díaz, al representar al partido más votado el 2 de diciembre, y los populares temen que el PSOE dilate los tiempos de la investidura hasta forzar una repetición de las elecciones a los dos meses. Ante este panorama, Moreno ha lanzado este lunes un ultimátum a Ciudadanos: "Si no hay acuerdo para la Mesa del Parlamento, no hay acuerdo de Gobierno. No puede haberlo, están íntimamente relacionados", sentencia el líder del PP andaluz.

Los primeros cien días

Ciudadanos ha planteado al PP un calendario para que las primeras medidas de impacto del nuevo Gobierno andaluz se noten en los primeros cien días, con la vista puesta a las elecciones municipales, autonómicas y europeas de mayo de 2019. Entre ellas deben aprobarse, según los naranjas, las más significativas en materia de lucha contra la corrupción: la eliminación de aforamientos, la reforma de la ley electoral o la limitación de mandatos son algunas de las que ha mencionado Marín, pero aquí el PP se ha opuesto a darle la prioridad que le exigen sus socios. El PP quiere que la eliminación de aforamientos se aborde globalmente, en el conjunto del país, una posición que también defendió Susana Díaz cuando se lo exigió su entonces socio de Cs (y que fue motivo de la ruptura del acuerdo).

La reunión, de dos horas de duración, ha comenzado a las cuatro de la tarde en la sala donde se reúne la Mesa del Parlamento andaluz, órgano rector de la Cámara. Los protagonistas han sido los mismos que la semana pasada. Del lado del PP se han sentado Moreno, junto a su número dos, Dolores López, el secretario general del partido, Teodoro García Egea, y el vicesecretario general de Organización, Javier Maroto. Del lado de la formación naranja estaba Marín, junto a las diputadas andaluzas electas Marta Bosquet y Ana Llopis, y el secretario general del partido, José Manuel Villegas. Los dirigentes nacionales no han comparecido tras la reunión.