El Parlamento reprobará a los gobiernos de Chaves, Griñán y Susana Díaz por consenso de Adelante Andalucía, PP, Cs y Vox

El Parlamento andaluz reprobará a los gobiernos de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz por su implicación directa o indirecta en el fraude de los ERE, que ha supuesto la condena por prevaricación y malversación de toda la ex cúpula socialista: 19 ex altos cargos, incluidos los ex presidentes Chaves y Griñán. La Mesa del Parlamento, órgano rector de la Cámara, ha aceptado la proposición no de ley presentada por la coalición de izquierdas Adelante Andalucía, con el respaldo de las tres derechas que sostienen el Gobierno autonómico: PP, Ciudadanos y Vox. Sólo el PSOE ha votado en contra.

La decisión de la Mesa desoye el informe del letrado del Parlamento que concluyó, a preguntas de este órgano, que no se puede reprobar de forma genérica a un gobierno, sino que la condena política debe pesar sobre personas específicas. El informe, sin embargo, no ha alterado la redacción de la proposición no de ley de Adelante, muy crítica con el papel de los gobiernos de Chaves y Griñán por haber creado y mantenido un sistema fraudulento para la concesión de ayudas sociolaborales durante diez años, pero también con el gabinete de Díaz, a la que reprochan que retirara a la Junta como acusación particular en el caso ERE en 2016. El debate y reprobación tendrá lugar en un Pleno en febrero, tras las vacaciones de Navidad.

El PSOE andaluz ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la decisión de la Mesa del Parlamento en contra del informe de los letrados de la Cámara. El portavoz socialista, José Fiscal, ha acusado al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, y a la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, de "equipararse" el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que "están como están por saltarse los informes de los letrados del Parlamento".