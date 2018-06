Rivera despeja el camino a Juan Marín como candidato de Cs en las andaluzas

Ciudadanos convocará primarias en Andalucía antes que en el resto de territorios para elegir a su candidato a la Presidencia de la Junta, dado que los comicios en esta región serán antes, como muy tarde en marzo de 2019. La dirección nacional del partido naranja confía en que el aspirante será el actual portavoz parlamentario, Juan Marín, el único que por ahora ha manifestado su intención de repetir como cabeza de cartel. Marín tiene a su favor la gestión de una formación que durante tres años ha sido el soporte del Gobierno de Susana Díaz -investida gracias a sus nueve diputados-, lo cual le ha permitido condicionar parte de la agenda política andaluza.

Las encuestas auguran un ascenso de Ciudadanos en Andalucía a costa, sobre todo, del PP, principal partido de la oposición. Los naranjas ya no se conforman con ser un partido bisagra que sirva para apuntalar un Gobierno del PSOE en Andalucía y del PP en Madrid. Sus buenas expectativas electorales le han permitido abandonar dos máximas que hasta la fecha eran inalterables: una, no entrar en ningún gobierno de coalición si no son la fuerza mayoritaria; y dos, que gobierne siempre la lista más votada.

Andalucía será la primera comunidad donde se pondrán a prueba unas nuevas reglas: Ciudadanos está dispuesto a entrar en un Gobierno de coalición con el PSOE de Díaz, si se repite la misma aritmética parlamentaria, como auguran las encuestas de intención de voto. Pero también está dispuesto a pelear por ser la fuerza de gobierno, aunque no sea la más votada. Esta opción es un guiño al PP andaluz. Si Ciudadanos logra dar el sorpasso a los populares o su ascenso es tan vertiginoso que consiguen sumar mayoría absoluta, pelearán por que el próximo presidente de la Junta de Andalucía sea el candidato naranja.

El secretario general de Ciudadanos (Cs), José Manuel Villegas, prevé que las primarias andaluzas serán después del verano, pero ya anticipa que la dirección del partido ve a Juan Marín como candidato. Lo anunció el jueves durante una entrevista en el programa de Onda Luz Televisión, y lo ratificó el viernes tras la reunión con el Comité Autonómico de Cs Andalucía. "Las condiciones se dan, pero serán los afiliados los que decidan", matizó. El número dos de Albert Rivera reconoció que en el Comité Ejecutivo Nacional están contentos con el trabajo que está haciendo la formación en Andalucía y en las distintas instituciones, como en el Parlamento autonómico, con el equipo encabezado por Marín.

Ciudadanos afirma que ya cuenta en Andalucía con 25.000 inscritos, entre afiliados y simpatizantes, una cifra que se ha disparado en los últimos meses en los que la formación naranja ha sido aupada por las encuestas y algunos medios de comunicación. La moción de censura del PSOE que ha derrocado al Gobierno de Mariano Rajoy no sólo ha frenado en seco el ascenso del partido de Rivera. También ha redituado a los socialistas en el tablero político, que en nada se parece al de hace diez días. Pedro Sánchez ha pasado de la invisibilidad -le pesaba ser el único líder extraparlamentario- a la Moncloa. El nombramiento a goteo de las ministras del nuevo Gobierno -que ha mantenido la expectación y el interés mediático y social durante tres días- ha terminado por borrar el protagonismo omnímodo que hasta hace poco tenía Albert Rivera.

La formación naranja está aún digiriendo lo que ha pasado, en pleno proceso de reinterpretación de la realidad política. Ayer era el partido mejor posicionado para ganar las elecciones generales y suceder al Gobierno del PP, y hoy reconoce que las encuestas reflejarían una subida de todos los partidos -incluido el PP, por efecto victimista- excepto Ciudadanos. Rivera aún tiene registrada en el Congreso una moción para pedir elecciones anticipadas, de cuando Rajoy aún era presidente, pero admiten que ya no desean los comicios. "Ya hay un Gobierno formado, no tendría sentido convocar elecciones en septiembre. Esperemos a ver cuál es su programa político y qué le ha prometido a los grupos independentistas para lograr su apoyo en la moción de censura", dice Villegas.