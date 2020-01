Susana Díaz, sobre la abstención que permitió gobernar a Rajoy: "Yo me equivoqué y acertó Pedro Sánchez"

"Me equivoqué [al dejar gobernar a Rajoy] y acertó Pedro Sánchez. Lo hicimos por generosidad con España, porque queríamos que en España hubiera gobierno, porque pensábamos que su partido, con la situación a la inversa, haría lo mismo". Estas palabras con las que Susana Díaz ha respondido a las acusaciones de "incoherencia" del presidente andaluz han levantado un repentino revuelo en el Parlamento, donde este martes se celebra un pleno extraordinario en el que Juan Manuel Moreno rinde cuentas del primer año de mandato. Es la primera vez que la ex presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE andaluz reconoce con tanta claridad que fue un error su estrategia de apoyo a la investidura de Mariano Rajoy, frente a la posición de Sánchez, que abanderó el "no es no", por el que dejaría el escaño del Congreso (y sería apartado de la secretaría general del partido)

Susana Díaz ha cambiado radicalmente de registro como líder de la oposición al Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos. La ex presidenta de la Junta ha contraatacado al presidente Moreno durante un debate extraordinario en el Parlamento autonómico. El mandatario había lanzado a Díaz toda una ristra de declaraciones suyas, sacadas de la hemeroteca, para afearle que "hoy defienda lo que ayer rechazaba de plano". "Tiene la hemeroteca plagada de incoherencias", le ha dicho el presidente andaluz, recordando su negativa a llamar "conflicto político" al órdago independentista de Catalunya, su rechazo a negociar con ERC, y su consabida discrepancia con Pedro Sánchez.

"Usted está irreconocible, ya no la reconocen ni los suyos, yo creo que tiene despistados incluso a los votantes socialistas", venía diciéndole Moreno, quejándose de que la líder del PSOE andaluz "esconda" sus "conocidas discrepancias" con el Gobierno de Pedro Sánchez. "Está haciendo un ejercicio de sumisión que es incoherente: del Pedro, el problema eres tú, a rendirle pleitesía".

Díaz