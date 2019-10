Susana Díaz se aferra a la dirección del PSOE andaluz y lanza ya su campaña a las primarias: "Muchísima gente me pide que continúe"

Susana Díaz quiere ser el futuro del PSOE andaluz. Mientras las aguas subterráneas del partido se mueven, alimentando un sector crítico creciente, la secretaria general de los socialistas andaluces y ex presidenta de la Junta ha lanzado un mensaje nítido de continuidad. La derrota electoral del 2 de diciembre le empujó a hacer "una reflexión sosegada sobre su futuro" y a responder a dos preguntas: ¿Tengo fuerzas para continuar? ¿Aún tengo algo que aportar a mi tierra como política?

En ambos casos respondió rotundamente que sí. "La primera la contesté rápidamente: sí, tengo fuerzas". La segunda la consultó con "muchísima gente, dentro y fuera del partido". "Antes de tomar una decisión de este tipo, me gusta consultarla. Y después de escuchar a muchísima gente, me dijeron que debía continuar". ¿Volverá a ser la candidata del PSOE en las próximas elecciones andaluzas? "Yo me voy a presentar al congreso de primarias de mi partido para revalidar. Tengo ilusión, ganas y fuerzas. Y mis compañeros deben decir si puedo revalidar", sostiene.

La ex presidenta andaluza ha ofrecido esta mañana de lunes una conferencia durante un desayuno informativo organizado por Europa Press. Díaz ha empezado hablando sobre su futuro personal, ante un aforo lleno donde se veían las presencias y las ausencias que ahora dividen al PSOE andaluz. Esa fractura interna que no existía -o que no se percibía- cuando los socialistas gobernaban y Díaz ostentaba el poder y los nombramientos del Boletín Oficial de la Junta (BOJA). "Lo que le está pasando ahora al PSOE es que no hay BOJA", resume, sin dudarlo, un miembro de la ejecutiva.

Díaz asegura que su partido está haciendo una oposición "que no hacen otros partidos", porque "llevamos 37 años de gobiernos en las alforjas". La ex presidenta dice que está "en la escucha activa", que tiene "prácticamente la misma agenda que tenía estando en el Gobierno, pero mucho más tiempo para escuchar". En el grupo parlamentario socialista, con 33 diputados y un amplio elenco de ex consejeros en primera fila, hay quien ve en esa sobreexposición de ex miembros del Gobierno de Díaz "un handicap" para hacer oposición al Ejecutivo de Juan Manuel Moreno. "Toda nuestra crítica choca con la herencia recibida", dicen.

Díaz no está de acuerdo, cree que los referentes de su último gabinete pueden sacar pecho ante PP y Ciudadanos, pueden servir del reflejo cóncavo de la política que impulsa el primer Gobierno de centro derechas de Andalucía. "Hay que defender los valores de nuestro partido que están en quiebra. Los andaluces no deben retroceder ni un milímetro en esta etapa, para abordar en el futuro los retos pendientes y en la defensa de Andalucía como una autonomía de pleno derecho", dice Díaz, para resumir su labor de oposición.

La líder del PSOE andaluz ha mostrado su nueva afinidad con Pedro Sánchez, ha recordado que estuvo en la última investidura fallida, y ha recordado que ella defendió la abstención de su partido para desbloquear el último Gobierno de Mariano Rajoy. "Lo pagamos. Hemos tardado dos años en recuperarnos de aquello. Ellos no han sido capaces de estar a la altura", dice, en referencia a PP y Cs, que se negaron a desbloquear la legislatura fallida con una abstención en la investidura de Sánchez.

Díaz se ha mostrado preocupada por la falta de ilusión y la creciente abstención entre los jóvenes de cara a las elecciones generales del 10 de noviembre. Un 44% de los menores de 29 años dice que votará el 10N, mientras que por encima de esa franja de edad, el porcentaje salta al 60%. "16 puntos de diferencia entre participar o no en el sistema, de quienes consideran que tú debes contribuir al Estado de Bienestar es mucho...", dice.

Respecto al giro de Albert Rivera, líder de Ciudadanos, que en las últimas 24 horas ha levantado el veto a Sánchez y se abre a desbloquear su Gobierno tras el 10N, la sevillana lo ha descrito como "un espasmo". "Están pensando en ganar el liderazgo de la derecha, España para ellos es secundario. Rivera está desquiciado, yo le tengo un cariño grande, pero no le reconozco, entregándose al bloque de derechas", dice.

La ex presidenta andaluza no cree que la irrupción de Más País, el partido de Íñigo Errejón, tenga demasiada incidencia en las cuatro provincias andaluzas donde se presenta (Sevilla, Málaga, Cádiz y Granada). "Yo creo que Iglesias y Errejón van a sumar lo mismo que tiene ahora Podemos", dice.

Díaz ha rehusado responder si apoyaría la moción de censura impulsada por Ciudadanos contra el president de la Generalitat, Quim Torra, porque considera que "eso no es una moción de censura, es un acto electoral". "No es creíble", dice. Le han preguntado si respalda la aplicación del artículo 155 de la Constitución, o la Ley de Seguridad Nacional, para intervenir la autonomía catalana en caso de una nueva deriva secesionista, pero la presidenta andaluza ha esquivado la pregunta: "Había algo mejor que el 155: la posibilidad de dejar formar un Gobierno en España. Pero Rivera y Casado estaban esperando un Gobierno de Sánchez e Iglesias apoyado por los independentistas, que llegáramos a la sentencia del procés, y decir que Pedro era presidente gracias a los independentistas. Y no, es gracias al voto de los españoles".