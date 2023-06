Adelante Andalucía convoca primarias para elegir una candidatura completa por Cádiz 48 horas antes del plazo legal

Adelante Andalucía convocó el lunes un proceso de primarias exprés, no sólo para elegir a su “candidata” a la presidencia del Gobierno en las elecciones generales del 23 de julio, sino la lista electoral completa con los nombres que conformarán la candidatura. El partido andalucista de Teresa Rodríguez concurrirá en solitario únicamente por la provincia de Cádiz, donde creen que tienen más opciones de lograr un escaño en el Congreso.

Los aspirantes tienen hasta este jueves a las 22.00 horas para presentar su candidatura, la militancia tendrá 24 horas para votar de forma telemática, desde el viernes a las 9.00 horas hasta el sábado a las 9.00 horas, y la ratificación de la plancha ganadora se comunicará el sábado, 48 horas antes de que expire el plazo para registrar las listas electorales para 23-J.

Según el reglamento que se ha difundido entre la militancia, no se trata de unas primarias al uso entre los candidatos al cartel electoral, sino que tendrán que presentarse con una propuesta de la lista electoral completa, “que debe tener nueve puestos y un máximo de 12 suplentes”. Esto ha generado dudas entre algunos afiliados, porque Adelante Andalucía es un partido que representa a toda la comunidad, pero sólo se presenta en Cádiz, de modo que los candidatos serán “preferentemente” referentes de Cádiz.

Desde hace dos semanas, miembros de la ejecutiva presionan a Teresa Rodríguez para que regrese a la primera línea política y encabece la lista, como “mayor referente de la formación”. La líder de Adelante y ex dirigente de Podemos Andalucía renunció a su escaño en el Parlamento autonómico hace seis meses para volver a su plaza de profesora en un instituto de Puerto Real (Cádiz). Rodríguez aún no ha comunicado la decisión definitiva, aunque tiene hasta mañana para hacerlo oficial. Otro de los nombres que se postula es el de la ex senadora de Adelante y ex secretaria general del Partido Andalucista, Pilar González.

La dirección de Adelante Andalucía ha pedido a los militantes interesados en presentar candidatura que, “como organización feminista”, se propongan listas con un 60% de mujeres y un 40% de hombres. Es la proporción de género que exige la Ley Electoral, aunque el partido de Rodríguez prefiere un mayor peso de mujeres que de hombres en su lista o, “en su defecto listas paritarias”.

Entre las listas presentadas se realizara una votación, en caso de que sólo se presentara una sola candidatura, la votación será de ratificación o no de dicha lista. Los militantes que estén al día de sus cuotas recibirán un email personal de la organización para realizar su voto en las primarias.

Primarias 'secretas'

La formación andalucista ha optado por no hacer público su proceso interno de primarias para elegir a su “candidata” a la presidencia del Gobierno de España, “porque es algo que sólo concierne a la militancia”.

Adelante Andalucía decidió la semana pasada que sólo concurriría por una provincia andaluza, para no dividir el voto del bloque progresista en el resto de la comunidad. La dirección convocó una consulta entre la militancia para que decidiera si la plaza con más opciones de sacar escaño era Sevilla o Cádiz. La votación se hizo de forma telemática, y la organización informó de que el 66,24% de los participantes se decantó por Cádiz frente al 15,71% optó por Sevilla (el 18,05% se abstuvo).

El referéndum ha sido “la conclusión de un proceso de debate interno que ha durado casi dos semanas” con asambleas en todas las provincias andaluzas desde que se anunció la convocatoria electoral con el fin de “tener una voz andaluza” en el Congreso, informó el partido que, sin embargo, rehusó aclarar cuántos militantes habían votado y cuántos tiene Adelante en su totalidad.

Fuentes de Adelante Andalucía insisten en que Teresa Rodríguez y el alcalde saliente de Cádiz, José María González 'Kichi', son los mayores activos de la organización, “referentes nacionales del andalucismo de izquierdas”. La gaditana ya fue la punta de lanza de Podemos Andalucía, cuando irrumpió en el Parlamento autonómico con 15 diputados en 2015.

Tras abandonar la formación morada y ser expulsada por sus ex socios de la primera coalición Adelante Andalucía, en la pasada legislatura, bajo la acusación de “tránsfuga”, Rodríguez concurrió con la misma marca pero con otra composición a las autonómicas del año pasado. Sin presupuesto y sin apenas cobertura mediática en la campaña, logró dos escaños en la Cámara. Ella abandonó el suyo el pasado diciembre, para cumplir su promesa de no estar más de ocho años en un cargo político, y regresó a su plaza de profesora de Secundaria.

Teresa Rodríguez se ha implicado personalmente en la campaña de las pasadas elecciones municipales, pero el resultado esta vez ha sido “desastroso” para su formación. Adelante Andalucía sólo ha obtenido diez concejales en toda la comunidad y ha perdido el Ayuntamiento de Cádiz, plaza de referencia de su formación que pilotaba 'Kichi', su compañero sentimental y de partido. El PP gobernará esta ciudad con mayoría absoluta los próximos cuatro años.

La dirigente de Adelante siempre ha reconocido que su hiperliderazgo ha sido una navaja de doble filo: por un lado ha impulsado a su formación en los comicios y en el mapa político nacional, por otro lado ha impedido a Adelante cristalizar como fuerza política autónoma al margen de su propia popularidad.