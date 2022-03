Podemos expulsa a su única concejal en Almería por tomar decisiones “unilaterales”

Unidas Podemos se queda sin representación en el Ayuntamiento de Almería tras expulsar a la portavoz y única concejala, Carmen Mateos. Una destitución que llega después de que el Consejo de Coordinación del Círculo de Almería presentara un informe ante la Comisión de Garantías Democráticas del partido en Andalucía quien abrió un expediente disciplinario el 6 de abril de 2021 alegando “la toma de decisiones unilaterales y no consensuadas con los órganos del partido” por parte de la edil.

Dicho expediente se abrió cuando Mateos se abstuvo en la votación de los presupuestos del Ayuntamiento de Almería para 2021 presentados por el alcalde del Partido Popular en marzo del año pasado. Una decisión de la que la dirección de Podemos en Almería capital se desmarcó a través de un comunicado a la prensa en el que afirmaban que la portavoz “no había consultado ni consensuado ni con el Círculo de Podemos Almería ni con la dirección local del partido” su posición ante los presupuestos. De esta forma, el pasado 17 de febrero se hizo efectiva su expulsión del grupo municipal de los morados, por lo que la formación de izquierdas se queda sin representación consistorial y Mateos pasa a ser concejal no adscrita.

Lo más “coherente”

En declaraciones a elDiario.es Andalucía, Mateos dice tener la conciencia tranquila. Ante las acusaciones, Mateos asegura tener la conciencia tranquila: “Mi pecado ha sido hacer política municipalista y no atender a intereses partidistas”. La hasta ahora portavoz de los morados en el Consistorio de Almería defiende su abstención a los presupuestos planteados por el PP alegando que le parecía lo más “coherente”. “Si estamos en tiempo de pandemia y hay que sentarse a negociar unos presupuestos y yo negocio una serie de partidas que van incluidas en esos presupuestos, me parece que lo más coherente y lógico es abstenerme”.

“Para mí no eran unos presupuestos del PP, eran unos presupuestos de mi ciudad porque yo también he participado en su elaboración”. A pesar de su oposición a la decisión adoptada por su ya ex formación, la concejal no ha presentado alegaciones contra el expediente de expulsión ante el Comité de Garantías ni a nivel andaluz ni a nivel estatal. De esta forma, desde el partido entienden que “al no haber presentado alegaciones, Mateos asume a denuncia del Consejo de Coordinación del Círculo de Almería”.

“Ya no creo en ese proyecto”

No obstante, Mateos se justifica: “Quienes han montado este informe para echarme son los mismos que tienen que resolverlo”. Por eso, argumenta que no tendría “ningún sentido” tratar de defenderse o “alegar” si son los mismos. “Esa es la trampa de cara a la galería”, asume. Asimismo, la concejala confirma que hacía tiempo que estaba descontenta con el partido: “Lo único que no he querido hacer es avivar el fuego. No me merece la pena entrar en guerra con algo que yo ya he dado por perdido porque ya no creo en ese proyecto”.

A pesar de que ahora integra el grupo de no adscritos y de que su trayectoria en Podemos se acabó hace ya un mes, no se cierra a seguir en política más allá de 2023, cuando tendrán lugar las elecciones municipales. La exportavoz de los morados en el Ayuntamiento de Almería afirma que está preparando una “plataforma ciudadana” con la que aspira a presentarse en dichos comicios. Por su parte, preguntadas por la expulsión de Mateos, fuentes de Podemos Andalucía se limitan a respetar la decisión de la dirección almeriense y se remiten a sus palabras.