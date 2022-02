Cuando la ciencia y el humor encajan... también en Secundaria

Corre el año 2030. La digitalización ha ayudado al posicionamiento de la agricultura en las generaciones más jóvenes, se ha afrontado desde la ciencia la despoblación del territorio español y se ha logrado que la salud sea accesible para todos. ¿Pero cómo lo hemos hecho? Este es el punto de partida de una convocatoria en la que jóvenes de todo el territorio nacional han planteado monólogos cómicos sobre ciencia para participar en el concurso "Cuestión de Ciencia". La idea es abordar el desafío que supone lograr los 17 objetivos de desarrollo sostenible planteados por Naciones Unidas.

El concurso ‘Cuestión de Ciencia 3.0, ¿te atreves a desafiar al futuro?’, organizado por Bayer en colaboración con la asociación Big Van Ciencia y el Parque Científico de Barcelona, presenta por tercer año consecutivo esta iniciativa que ya tiene finalistas y donde la presencia femenina y andaluza es mayoritaria.

Entre los 12 finalistas, hay cinco chicas andaluzas: Cristina Buenaventura, Paula Martínez, Claudia Toscano, Elena Enríquez y Jimena Gala, que serán las encargadas de representar a Andalucía con sus conocimientos científicos y su humor. “Me siento muy feliz porque creo que las mujeres somos perfectamente capaces y me alegro de que por fin tengamos la oportunidad de que mujeres y hombres trabajemos mano a mano, por igual, para desarrollar un mundo mejor”, expresa la finalista del concurso y estudiante de 13 años del Colegio Adaula de Córdoba, Cristina Buenaventura. La estudiante explica que decidió participar porque “quien no arriesga, no gana” y tras realizar su monólogo titulado “El universo” sobre los viajes en el tiempo y el espacio, reconoce que ahora tiene una gran oportunidad.

Junto a Cristina se presenta Paula Martínez, amiga y compañera de clase. Juntas han podido celebrar la noticia de que han llegado a la final. “La tarde de antes estaba despistada porque no sabía de qué tema hacerlo y al final, con el ánimo que me dio mi madre, decidí hacer un monólogo sobre el cambio climático”, señala Paula. Esta estudiante de trece años, que se ha inspirado en Greta Thunberg para su trabajo, confía en la labor de la ciencia aunque reconoce que “el mundo no está lo suficiente concienciado con el medioambiente”.

"Conectar y divulgar"

El concurso, que se convocó coincidiendo con el comienzo del curso escolar, se organiza de forma que los centros educativos que se presentan reciban la visita de Big Van Ciencia, una organización sin ánimo de lucro que promociona la cultura, la educación y la ciencia a través de las artes escénicas. Esta ONG es la encargada de explicar a los alumnos y alumnas cómo realizar un monólogo y escenificarlo. “Lo que queremos tener con esta iniciativa es un acompañamiento al sector educativo y damos un recurso digital para que puedan hacerlo de una forma diferente y divertida junto al acompañamiento de Big Van ciencia que son unos artistas”, explica la responsable de comunicación corporativa de Bayer, Carmen Lara. Las bases del concurso dicen que se tendrá "en cuenta el contenido, la información y que los datos que se utilicen se ajusten a lo esperado en un trabajo de este tipo. Al ser un monólogo, se espera conexión con el público, la gracia a la hora de exponer y las capacidades de conectar y divulgar”, puntualiza Lara.

Es maravilloso que la modalidad humorística se esté usando en divulgación desde muchos organismos que tienen que ver con la investigación y la ciencia”, afirma Meléndez. Y añade que "se está demostrando que la ciencia y el humor encajan cada vez más”. “Pensamos que es una manera de hacerlo diferente para los jóvenes que ya trabajan la ciencia de forma habitual en sus centros - indica Carmen Lara- ponerle este toque de humor, esa parte más divertida que incorporan los monólogos para conseguir involucrarlos”.

11 de febrero

La gala final en la que se presentará los monólogos se celebrará este viernes 11 de febrero coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Una fecha elegida en reconocimiento al papel clave que desempeñan las mujeres en la comunidad científica y la tecnología. “Este día hace mucho hincapié en todas esas ciencias que no están tan feminizadas, para que todas aquellas personas, hombres o mujeres, que tengan vocación científica en un terreno concreto no piensen que no pueden hacerlo”, destaca la profesora de periodismo en la Universidad de Málaga y especialista en comunicación satírica, Natalia Meléndez. “Todavía queda mucho por trabajar porque en los escalones más bajos sigue habiendo mayoría de mujeres, pero en cuanto vamos subiendo en la jerarquía, vemos que las plazas de profesores titulares y las cátedras están ocupadas en menor medida por mujeres que hombres”.

Un jurado formado por Carmen Guerrero, coordinadora de proyectos de cultura científica del CSIC; Margarida Mas,delegada territorial de ANIS en Cataluña; Beatriz Morilla, Directora General de Empieza por educar en España; José Miguel Mulet, divulgador científico y catedrático de bioquímica: Miguel Ángel Pérez, Vocal Asesor de la Secretaría General para el Reto Demográfico;m Rosa Porcel, divulgadora científica y bióloga; Alejandro Quecedo, escritor y activista ecosocial ; Irene Rodríguez, estudiante de biotecnología de la UPV y participante de la Youth Ag Summit 2019 de Bayer; y Eduardo Sáenz de Cabezón, divulgador matemático, presentador de Órbita Laika, y Presidente del jurado se encargarán de valorar los monólogos de estos jóvenes.

"Mi monólogo trata sobre la acción por el clima. Lo primero que quiero que entendáis es que el planeta no se cuida solo, nosotros tenemos que cuidarlo", dirá Paula esta noche al empezar su monólogo. "Al parecer, según la teoría de la relatividad de Einstein, el tiempo necesario para recorrer esos años luz no se vive igual en la tierra que en el espacio", contará Cristina en el escenario. A partir de ahí, la suerte estará echada. Pero el humor y la ciencia quedarán en sus cabezas.