Los gallos que pelean por dar el salto calientan la previa de la gran batalla nacional del freestyle en Granada

Un escenario, tres personas en el jurado y un DJ es lo único que han necesitado los 64 chicos y chicas que han participado en la Street Warriors en Granada. Aún no han empezado las batallas y ya hay curiosos que se acercan. “¿Qué vais a celebrar aquí?”, pregunta un hombre de unos 80 años al DJ, que le contesta que una batalla de gallos. El señor, sin terminar de entenderlo, decide continuar su paseo por el parque de La Encina, en el barrio de la Chana. Conforme se va acercando la hora de empezar, va llegando más público.

Cuando la música sube de volumen, el presentador coge el micro para explicar la dinámica. Para la primera fase se enfrentan por grupos de seis u ocho personas y ahí se demuestra la experiencia y la rapidez mental para hacer rimas de los más experimentados. Sin embargo, los participantes más jóvenes no se acobardan en ningún momento. Entre los más novatos está José Miguel Martínez, tiene 13 años y es la primera vez que se presenta: “Me lo he pasado muy bien aunque me he decepcionado un poco porque podría haberlo hecho mejor”, reconoce justo después de bajar del escenario.

En la cuarta batalla sube una chica, la primera de las únicas tres que se han presentado. Ninguna de ellas supera la mayoría de edad, pero se notan los meses de entrenamiento porque saben hacerse notar a pesar de que el ruido y la falta de micrófonos pasa factura a muchas de las voces. Paula Vílchez es la última en participar. Con 16 años admite que le gustaría que hubiera más mujeres participando y alaba a Sara Socas, la freestyler que compite en la Free Master Series (FMS), la liga nacional de los raperos. Desde la organización también reconocen que la aparición de Sara Socas en lo más alto de la clasificación ha permitido que muchas otras se decidan a participar. “A las chicas les suele dar vergüenza entrar en el mundo del freestyle, pero tienen que apuntarse porque en las batallas ya no se les trata de mujeres, son participantes igual que el resto”, aclara el director artístico de The Urban Roosters y encargado de la organización del evento, Héctor Herranz.

Empieza la hora de la verdad

Finalizada la primera fase, comienzan las batallas de uno contra uno. Empieza a subir el nivel de las rimas y en el parque hay cada vez más público. Sean curiosos o amantes, ya no solo son chavales los que escuchan las improvisaciones de los raperos, mujeres y hombres de más de 40 años buscan un sitio donde parar y escuchar a los artistas del rap. Además, la competitividad crece entre los que siguen subiendo al escenario, las palabras brotan sobre la base musical que el DJ no deja de hacer sonar. Temas como el conflicto entre Rusia y Ucrania, los problemas para llegar a fin de mes o cuestiones como ser de Andalucía o Cataluña que dejan rimas como “eres Cataluña, te conocen por pagar peajes e impuestos. Yo soy Andalucía, me conocen por el salero y el acento”. Rimas que levantan el clamor de un público que no deja de animar hasta que la tarde llega a su final.

Sobre el escenario ya solo queda el enfrentamiento entre Jesús LC y el Coletiyas, nombres artísticos del malagueño y el almeriense que luchan a base de palabras rimadas por conseguir un primer puesto que les dé la puntuación necesaria para ascender en la liga de la FMS. Toda una batalla final donde primó el respeto y el juego limpio, donde muchos de los insultos escuchados en fases anteriores quedaron en un segundo plano y dio lugar al humor. Un rap cómico que finalmente le dio la victoria a Jesús Daniel Díaz, más conocido como Jesús LC, que lleva dos años intentando hacerse un hueco en el top 10 del ranking de los freestylers. “Si sigo aquí es porque lo que hago es por disfrute propio, por superación a mí mismo y por seguir demostrando que tengo un nivel de verdad y un brillo propio”, comenta el ganador de la Street Warriors.

El gran evento de la FMS

Aunque los raperos han disfrutado de su participación, el mayor evento de freestyle a nivel nacional es el que se va a celebrar en el Palacio de los Deportes de Granada durante la tarde del sábado 5 de febrero. Con 4.500 entradas vendidas en menos de 48 horas, el concejal de Juventud, Eduardo Castillo, reconoce haberse visto sorprendido por la buena acogida que ha tenido de un acontecimiento que forma parte de la estrategia Granada Sonora. La ciudad tenía ganas de volver a celebrar esta competición tras cinco años desde que se celebró la primera temporada. Además, Granada tiene un hijo adoptivo que se encuentra entre los diez mejores de la FMS, Nacho Romero, más conocido como Mnak.