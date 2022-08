La subida del precio del combustible aplasta a los taxistas de Almería tras dos años con las tarifas congeladas

Un grupo independiente de taxistas dan el bocinazo en Almería por reclamar una subida en las tarifas, que se mantienen en 3,90€ de mínimo desde hace dos años sin ver aplicado en ellas el incremento correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC). La asfixia por la subida histórica de los carburantes hace que tengan “unas pérdidas exageradas”. Los ánimos en la Junta Directiva de Taxi Almería se están caldeando porque tras enviar al Consistorio “numerosos escritos desde 2019” no han obtenido respuesta alguna, por lo que denuncian su silencio sepulcral. Además, exigen solucionar algunos problemas que atosigan al gremio como la falta de entoldado de las paradas en plena abrasante ola de calor y la avalancha masiva de taxis piratas.

“Estamos ya cansados de que se haga oídos sordos a nuestras reivindicaciones”, expresa Emilio Hernández, quien traslada el malestar general entre sus compañeros desde una de las paradas de la Avenida Cabo de Gata. El alto coste que conlleva llenar el depósito de combustible hace que los conductores no consideran que la tarifa se adapte a las condiciones actuales. “Estas subidas han encarecido mucho la vida y como nuestras tarifas están estancadas pues estamos con unas pérdidas exageras”, explica el mismo taxista a elDiario.es Andalucía. Insisten en que no cualquier cambio vale: “Que no suba cinco céntimos y se queden tan tranquilos. Queremos una subida acorde a la vida ahora. Teniendo en cuenta la inflación y el IPC”.

De este modo, desde la asociación de taxis de Almería destacan el hecho de que no supondrá un cambio perceptible para el cliente, pero sí un desahogo para los conductores: “Se pide un aumento de solo unos céntimos. Parece que la subida es que suban el doble las tarifas y no es así. En cuanto a kilometraje supondría un céntimo el kilómetro. En cuanto a tarifa mínima se pidió una subida de 3’90€ a 4’04€. Esa es la primera modificación que se pidió”, declara el presidente de Taxi Almería, Juan Antonio Egea Moreno.

El pasado viernes 8 de julio, se realizó otro de tantos escritos que recibe el Ayuntamiento de la capital desde 2019. En él se cuestionaba el estado de “estudio” en el que se encontraba las subidas de las tarifas, así lo asegura Egea Moreno: “El año pasado se hizo la primera petición de modificación de tarifas dentro del primer semestre de este año. Tras cientos de llamadas, continuaban diciendo que estaba en estudio. A partir de marzo, con la guerra de Ucrania, nosotros empezamos a ser más insistentes porque veíamos que nuestro poder adquisitivo seguía bajando. Este último viernes puse en claro todas las pérdidas que estaba teniendo el taxista en Almería en el escrito”.

“El Ayuntamiento nos engañaba todo el tiempo”

La tarifa mínima es 3,90 euros, un precio alejado al que mantienen otras capitales andaluzas y, sobre todo, entienden, de la realidad actual en la que el precio del gas, gasoil y gasolina está haciendo mella en los bolsillos de los conductores. La de los taxis de Córdoba es la más cara con 4,12 euros la carrera mínima, seguida de Granada con 4,04 euros y Cádiz con 3,89 euros. Almería sólo está por encima de Málaga y Sevilla que ambas la tienen a 3,85 euros y Huelva, siendo la más barata de todas las capitales andaluzas con un 3,50 euros.

El sistema tarifario de los taxis es especial, ya que no lo deciden los propios taxistas. Es el ayuntamiento de cada localidad, en colaboración con la Junta de Andalucía, la que aprueba las tarifas que servirán para regular la actividad durante el año. Cada año, en el último trimestre, el gremio debe solicitar las modificaciones pertinentes en las cifras para el año siguiente, pero no siempre suben. Esta situación, acuciada en 2022 por el incremento del precio de los hidrocarburos, afecta directamente a los trabajadores del sector.

Y es que la aparente falta de interés por parte del Ayuntamiento de Almería ante la ausencia de respuestas a esta situación ha provocado que el sector de taxis organice movimientos de protesta con una concentración de una veintena de trabajadores de este servicio de transporte en la parada antes mencionada. “Llevamos dos años sin subir el IPC y dos años pidiendo al Ayuntamiento que lo haga”, apunta el taxista. No obstante, este medio se ha puesto en contacto con el Consistorio almeriense y María del Mar García Lorca, responsable del Área de Movilidad, afirma que “se está ultimando un informe económico que va a permitir a los taxistas revisar al alza las tarifas y poder paliar la fuerte subida de los combustibles”. Ella recuerda que “la normativa actual impide actualizar las tarifas de precios públicos al IPC, tal y como habrían solicitado los taxistas”. García Lorca indica que “la Ley 2/2015 de 30 de marzo, de Desindexación de la Economía Española y el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, no permiten actualizar los precios conforme a la subida pública del IPC”.

Una vez finalizado este informe económico que estará terminado “de forma inminente una vez que se presenten unos datos que se han solicitado a la asociación y que se entregarán en los próximos días”, se someterá diez días a trámite de audiencia a asociaciones del taxi, sindicatos y asociaciones de consumidores para después, aprobarlo en la Junta de Gobierno Local. Trámites necesarios antes de que se remita a la Junta de Andalucía para que autorice las nuevas tarifas. También recuerda García Lorca que “esta subida vendrá a completar la última, que entró en vigor el 19 de enero de 2021 con la misma finalidad, la de favorecer que los taxistas puedan adaptar las tarifas a los gastos”.

Por su parte, el presidente de Taxi Almería, afirma que “todo lo que está diciendo la concejala es falso”. Él aclara que se trata de “un error gravísimo lo que afirma la concejala”. “Nosotros sabemos que no se puede vincular la subida de las tarifas con el IPC, lo sabemos”.“Si García Lorca quiere intentar echar la culpa a los taxistas de que no lo hemos hecho correctamente y está mintiendo”, aclara con rotundidad. Egea explica a este medio cómo realizaron la petición: “La hicimos mediante un estudio económico como en otras ocasiones, no con el IPC como dice la concejala, y se hizo en diciembre para que fueran aplicadas en el primer semestre de 2022”. Él asegura que “desde entonces hemos estado llamando semanalmente a jefa de servicio, al ayuntamiento y lo único que nos decían era que estaba en estudio, nos engañaban todo el tiempo”.

El pasado 17 de abril, “cuando ya se dejaron notar las consecuencias de la guerra en Ucrania, nosotros solicitamos una petición de una subida adicional lineal de la mitad de lo que los expertos decían que iba a ser la media del IPC interanual del año 2022, un 3,75%”, explica. Además, Egea concluye sus aclaraciones a este medio y desmintiendo lo que el Área de Movilidad ha dicho: “El 8 de julio emitimos un registro directamente al alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, con copia a la de Movilidad con un justificante de una tabla detallada del precio del combustible desde enero de 2021 hasta ahora y con facturas reales de ocho socios aleatorios para constatar lo que ha subido. Pocas horas después de enviar este último registro, llamó un técnico del Ayuntamiento diciendo que se iba a hacer cargo del estudio económico de las tarifas”.

Otras quejas

Estos no son los únicos problemas que denuncian. Y es que con las dos olas de calor consecutivas, Almería está alcanzando temperaturas extremas durante este verano. Por lo que los profesionales del taxi suman a sus reclamaciones la instalación de toldos en las paradas. “Pedimos los toldos por nosotros, pues pasamos mucho tiempo a pleno sol, pero también por los clientes para que no tengan que esperar sin resguardo alguno y que cuando se monten en uno de nuestros coches, no sea incómodo por haber pasado mucho tiempo al sol”, explica la asociación de taxistas. También piden la mejora de las paradas en zonas como la Estación Intermodal y del aeropuerto. Egea Moreno asegura que “en el aeropuerto concretamente, si el ayuntamiento hablase con AENA se podría llegar a un acuerdo para que los coches no tengan que esperar al sol a los pasajeros”.

A nivel de presente y futuro, los taxistas también esperan que desde el Consistorio se pongan facilidades en la adquisición de vehículos híbridos o eléctricos de forma que se reduzca el consumo. “Se está negociando unas posibles subvenciones para actualizar la flota, porque es la mayor inversión del taxista”, explican desde el gremio. Aun así, la subvención debe ir acompañada, advierten, de la instalación de cargadores en paradas o en la sede de los taxistas para poder reducir los tiempos de carga y espera. En otros lugares de la comunidad autónoma ya existen subvenciones para aquellos que quieren dar paso al eléctrico.

Más piratas que taxistas

El gremio exige más contundencia contra los taxistas ilegales. Los taxis pirata son una de las cuestiones que más problemas les está ocasionando al sector en Almería capital, por lo que piden al Ayuntamiento una lucha efectiva contra este fenómeno de competencia ilegal. Más vigilancia e intervenciones, tanto en la estación intermodal, como en el Puerto, otro punto de conflicto junto al aeropuerto.

En octubre de 2021, el Ayuntamiento de Almería ejecutó una campaña de acoso contra los taxistas piratas de la estación Intermodal. El caso es que durante algunas semanas consiguieron atajar el problema en su mayoría, hasta que la Policía Local abandonó la zona. Desde entonces, y a sabiendas de que no se les va a mover, las bandas que operan en la Intermodal se han ido armando hasta el punto de que en varias franjas horarias son más los piratas que se encuentran en la Intermodal que los propios taxistas, que ya han amenazado con no parar allí.

Al principio, solo una banda formada por personas de origen extranjero se encargaba de robar clientes a los taxistas legales. Estaban organizados, y aunque de vez en cuando surgía alguna riña sobre cuál de los conductores era el encargado de transportar a los clientes, los problemas entre ellos eran menores. Pero ahora las bandas han crecido y se disipan por varios puntos de Almería como en la estación Intermodal, en el Puerto, en la oficina de extranjería o en el consulado marroquí. Esto ha generado conflicto entre ellas y ya delimitan sus áreas de actuación. El proceso es sencillo. Según ha podido saber este medio, captan a los clientes que están en las inmediaciones de los puntos claves y juntan, al menos, a cuatro personas para comenzar el viaje. No se paga por trayecto de forma conjunta, cada cliente lo hace de forma individual, por lo que las ganancias son mayores que las de un taxista legal.