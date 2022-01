Andalucía aumenta un 30% su presupuesto para cubrir bajas entre el profesorado durante la pandemia

Dos cursos escolares y medio "bajo el yugo de la pandemia". Así considera Javier Imbroda, consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, que está transcurriendo la legislatura y en los que su departamento ha tenido que afrontar la crisis del coronavirus en las aulas. Entre otras derivadas, por la Covid-19 y por otras cuestiones, la Junta ha tenido que aumentar cada año su presupuesto en un 30% lo consignado para la cobertura de bajas entre el profesorado de la educación pública. Son unas mil solicitudes las que se atienden semanalmente después de un arranque de año frenético en ese sentido por el aumento de casos positivos en la sexta ola.

"Se sustituye todo lo que se nos pide", ha asegurado la viceconsejera, María del Carmen Castillo, quien ha detallado que normalmente la Consejería presupuesta cada año unos 200 millones de euros para cubrir bajas docentes pero ya en el primer año de pandemia ese gasto se incrementó en 60 millones. El curso 2020/21 ese presupuesto subió en 90 millones más y se llegaron a cubrir las bajas de 25.567 docentes, lo que traducido a días supone dos millones de jornadas sustituidas, con una inversión récord de 300 millones de euros. La Consejería, que este martes ha hecho balance los tres años de legislatura en la materia, ha ofertado un total de 14.178 plazas de empleo público docente desde el comienzo de la legislatura. Javier Imbroda ha ofrecido estos datos y otros muchos que, a su juicio, respaldan la apuesta del Gobierno andaluz por la creación de empleo público y la estabilización de la plantilla pública docente.

Imbroda, de Ciudadanos, ha señalado que durante el actual mandato ha tratado de "desterrar las batallas ideológicas" de los centros educativos andaluces, asegurando que no ha recibido "ninguna presión" por parte de su socio en el gobierno de coalición en lo relativo al veto parental y que también ha tratado de eliminar el "sesgo ideológico" en otras cuestiones como el lenguaje inclusivo en los libros de texto, un "delirio" y un "absurdo" en determinados casos concretos en los que al "duplicar" algunas palabras "se iba al texto. "La utilización de la educación como herramienta ideológica es rancio, antiguo y penoso", ha resumido en líneas generales.

El consejero, quien ha querido agradecer el esfuerzo de toda la comunidad educativa para que estos cursos marcados por la pandemia se hayan podido desarrollar con normalidad en los colegios e institutos andaluces, ha destacado que las medidas que ha ido adoptando la Consejería pretenden "sentar las bases para la verdadera transformación del sistema educativo andaluz". "Esto no da un resultado inmediato. Es un trabajo para generaciones, no para legislatura", ha comentado. Respecto a su futuro en la Junta y al de las medidas aprobadas en esta etapa, Imbroda, que desde hace años lucha conntra un cáncer, dice que mira la vida "por semanas, no por años", aspira a "culminar este curso" y luego se celebren elecciones. Después "si alguien viene y quiere desarmar lo hecho, que valore qué es lo mejor para nuestros niños y jóvenes". En cuanto a Ciudadanos, ha defendido su "utilidad" en el "modelo" de coalición con el PP, con "un gobierno estable, de confianza y con resultados".

"¡Qué forma más rara de desmantelar el sistema público!"

El consejero ha presumido de que el objetivo es "alcanzar la excelencia educativa sin dejar a ningún alumno atrás" con base a unos ejes como la modernización del sistema educativo mediante la digitalización de las aulas y de la red de infraestructura docente pública y el respaldo a la labor docente, "una figura sagrada" según la ha definido Imbroda y que precisamente vio este pasado verano cómo el Parlamento de Andalucía reconoció la autoridad del profesorado con una nueva ley. Según el consejero, la "participación, el diálogo y el consenso”"han presidido todas las actuaciones que ha desarrollado su departamento en este periodo de tres años ya.

En cuanto a los monitores escolares, que llevan varios años solicitando mejoras en sus condiciones laborales, Imbroda ha entendido que el colectivo siga reivindicándose, recordando en ese sentido que desde su llegada a la Junta se han dado "dos pasos" (paso a indefinidos y mínimo de 20 horas) y que en el tercero (eliminación de las jornadas parciales) "estamos trabajando". Tras apuntar que estos trabajadores estaban "absolutamente en precario", les traslada que estamos "en año electoral y con el presupuesto prorrogado", con lo que "va a ser difícil" que se pueda ejecutar "ese deseo lógico de culminar" ese proceso. De acuerdo a los datos de la Consejería, se ha mejorado las condiciones laborales de 426 monitores escolares que "ya no son despedidos en verano como sucedía con la anterior Administración" y 346 aumentaran las horas semanales de trabajo de su jornada laboral en los colegios públicos, mejorando las condiciones laborales del 65% del colectivo.

Ha insistido Imbroda en que la guía en el trabajo de la Consejería ha sido "lo mejor para nuestros niños". "¡Qué forma más rara de desmantelar el sistema público!", ha ironizado respecto a quienes le han acusado de no primar a la escuela pública, detallando que el acumulado de los tres últimos presupuestos de la Consejería asciende a casi 20.000 millones de euros, es decir, un 16% más respecto a 2018. Ha concretado por ejemplo que el presupuesto destinado a educación especial ha aumentado más de un 30% desde 2018 hasta superar los 440 millones. Durante este curso se invertirán 7.000 euros por alumno con necesidades especiales frente a los 5.500 que se dedicaban en 2018, cifra la Consejería en su balance.

El consejero ha detallado también medidas que recaen directamente en las familias como la puesta en marcha de un nuevo marco jurídico para la escolarización del alumnado en Andalucía con el objetivo de avanzar en el derecho a la libre elección de centro.

"Desterrar los estigmas" de la FP

Respecto a la digitalización del sistema educativo, el titular de Educación y Deporte ha indicado que se están poniendo a disposición de los centros docentes públicos más de 275.000 dispositivos electrónicos tanto para maestros y profesores como para cubrir las necesidades del alumnado afectado por la brecha digital. Además, se han firmado en esta legislatura sendos convenios con Google y Microsoft que han permitido a los centros docentes públicos andaluces acceder a los servicios educativos cloud de estas dos compañías de forma gratuita y que complementan a las plataformas que la Consejería ya pone a disposición de la comunidad educativa.

Imbroda también ha querido que la Consejería ha querido "desterrar los estigmas de la FP" y, en esa línea, su departamento ha querido adecuar la oferta de FP "a las necesidades del mercado laboral, apostando por los ciclos de alta empleabilidad". Según la Consejería, en dos años y medio, más de 32.000 plazas, 240 autorizaciones de enseñanzas entre ciclos formativos y cursos de especialización y un total de 186 nuevas titulaciones. Este curso se han ofertado un total de 151.231 plazas de nuevo ingreso de FP, alrededor de 16.500 plazas más que el curso anterior.

Sobre las infraestructuras educativas, el consejero ha afirmado que el objetivo marcado por su departamento es dar respuesta a las necesidades de nuevos y más modernos centros docentes. "Desde que llegamos al Gobierno, la mejora de la gestión de las infraestructuras educativas ha sido fundamental. Con miles de obras pendientes y un 40% de ellas muy urgentes, en estos años se ha trabajado para identificar esas necesidades y priorizarlas con una perspectiva plurianual", ha dicho y ha añadido que hasta ahora se han finalizado más de 1.800 actuaciones por valor de 187 millones de euros. También ha indicado que la mayor apuesta por las infraestructuras educativas es la que comienza en este curso 2021/22 y que continuará en el curso 2022/23 con una inversión de 190 millones de euros, el mayor presupuesto desde 2010. De entre todas las actuaciones, destacan las 430 de bioclimatización.

En el ámbito de la actividad deportiva y el fomento de la actividad físico-deportiva, Imbroda ha destacado el esfuerzo realizado en esta legislatura para que Andalucía sea un referente del deporte a nivel mundial y europeo con eventos de calado internacional en el deporte de élite, así como con el fomento del turismo deportivo y del deporte de base y la actividad físico-deportiva en general. El consejero ha asegurado que se ha trabajado "mucho y duro" para traer a Andalucía eventos deportivos de renombrado prestigio internacional como ser la sede de la Eurocopa 2020 en el Estadio La Cartuja de Sevilla, una vez recuperadas estas instalaciones deportivas.