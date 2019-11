Todos los partidos aprovechan la debilidad del PSOE andaluz tras los ERE para cuestionar el liderazgo de Susana Díaz

Todos los partidos políticos del Parlamento de Andalucía han aprovechado la "dura" sentencia de los ERE y la condena de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán para socavar el liderazgo de Susana Díaz al frente el PSOE andaluz. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, y el vicepresidente y líder regional de Ciudadanos, Juan Marín, le exigen que "pida perdón" a los andaluces, "que no se esconda en el silencio cómplice", que de explicaciones porque, siendo presidenta, pidió el archivo de la causa de los ERE y retiró a la Junta como acusación particular.

Susana Díaz ha optado por ausentarse de la escena pública las 48 horas posteriores a la publicación del fallo. Hasta el jueves no hablará y lo hará con dos entrevistas en medios privados: la Cadena Ser y la Sexta. Entre tanto, todos sus adversarios recrudecen la presión contra ella y le exigen que asuma "responsabilidades políticas", aunque no llegan a reclamar su dimisión. ¿Dimitir de qué? El portavoz de Vox en el Parlamento, Alejandro Hernández, explica que no exigen su dimisión "porque no ocupa ningún cargo público del que pueda dimitir". Sin embargo la reacción más dura, más intensa y visceral contra el PSOE y contra Díaz no ha llegado de la derecha, sino de la líder de Podemos Andalucía y presidenta de la coalición Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez. "Que dimita por decencia. Es suficientemente grave como para que dimita". En las palabras de Rodríguez se vislumbra un rechazo frontal al preacuerdo de Gobierno de coalición suscrito por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Fuentes del PSOE explican que no les ha extrañado las duras palabras de líder andaluza de Podemos. "Teresa Rodríguez y Vox representan extremos y al final los extremos se unen".

La condena de cárcel e inhabilitación contra Chaves y Griñán por delitos continuados de prevaricación y malversación de fondos ha sumido al PSOE andaluz en una crisis existencial sin precedentes. ¿Cómo va a recuperar su reputación el partido?, le han preguntado al portavoz parlamentario, José Fiscal. "El PSOE tiene 140 años de historia, es un partido indestructible. Hemos ganado cinco elecciones en 11 meses. La mayoría de ciudadanos se siente identificado con nuestro partido y es al que demuestran más simpatía, lo voten o no", subraya el diputado socialista.

El PP ha elegido este miércoles el perfil duro de su número dos, Dolores López, para valorar la sentencia, en lugar de la voz más templada de su portavoz parlamentario, José Antonio Nieto. "La sentencia demuestra que el PSOE eran los ERE y los ERE eran el PSOE. El sistema estaba corrompido. Esto no es el pasado, tiene repercusiones en la etapa de Susana Díaz", ha dicho López. La ex presidenta andaluza no ocupaba ningún cargo en la Junta durante el periodo que se ha investigado en la causa de los ERE [2001-2010]. Sin embargo, en octubre de 2016, siendo ella presidenta, el Gobierno andaluz decide solicitar el archivo del caso ERE y se retira como acusación particular". Díaz defendía en ese momento -y aún hoy- la "honorabilidad y la decencia de los ex presidentes" y ese discurso no encajaba con mantenerse como parte acusatoria contra ellos junto al PP.

El portavoz socialista ha explicado hoy que fue "una decisión independiente del gabinete jurídico de la Junta" que Díaz "respetó" y asumió como propia. "La responsabilidad política derivada de este asunto fue dirimida hace muchos años y de forma completa con dimisiones, renuncias y abandono de la vida política de todos los afectados por este caso. No hay ningún político en activo que tenga relación con los hechos", dice Fiscal. El PSOE andaluz se agarra a que la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla no es firme y que la última palabra la tiene el Supremo. Su defensa política, ahora, consiste en rechazar "cualquier lección de un partido condenado por financiación ilegal y calificado por los jueces como una organización criminal", advierten, en referencia a la condena del PP en la trama Gürtel.

El PSOE trata de hacer un cortafuegos para que las consecuencias del caso ERE no hagan peligrar el Gobierno de Sánchez, después de ver cómo sus rivales en Madrid le exigen la misma responsabilidad a él que a Mariano Rajoy con la moción de censura que le arrebató el poder tras el fallo de la Gürtel. "Susana Díaz ya pidió disculpas en 2011, dijo que vivíamos un periodo que nos entristece y nos abochorna y por el que hemos pedido perdón a los ciudadanos. Este caso no tiene absolutamente nada que ver con Susana Díaz ni con Pedro Sánchez, que no estaban ni hace 20 años ni 15 ni 10", dice Fiscal, tras dejar claro que "no vamos a admitir ni una sola lección de un partido que tiene como presidente y como presidente de la Junta a una persona implicada en los Papeles de Bárcenas que pudo cobrar en b".

Sin aliados a derecha e izquierda

El PSOE andaluz perdió el Ejecutivo regional hace un año y ahora se ha quedado sin sus dos principales referentes, dos ex presidentes de la Junta -y de la dirección federal- que representan 23 años de gobiernos andaluces. Después de casi cuatro décadas en el poder, los socialistas de Díaz llevan 11 meses buscando su sitio como líderes de la oposición. La victoria de las generales del 10N -que dio un diputado más al PSOE andaluz- insufló oxígeno al equipo de Díaz y fortaleció el discurso de la ex presidenta, que enseguida tendió puentes con sus ex socios de Ciudadanos -muy trasquilados en los comicios- para minar la alianza del Gobierno andaluz. Pero ha sido un espejismo. Los ERE vuelven a sumir al PSOE andaluz en un estado de depresión y conmoción interna que sus enemigos exteriores aprovechan, y que internamente reabre el debate sobre la "necesaria refundación del socialismo andaluz". En Ferraz marcan distancias con Chaves y Griñán, por ahora eximen de responsabilidad a Díaz, y advierten de que el futuro de la líder andaluza se va a dirimir en unas primarias y en un congreso que ni siquiera está convocado. "Primero formemos Gobierno, luego lo orgánico", dicen.

El número dos de Díaz, el secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, es quien ha puesto rostro y voz a la reacción de la condena. Cornejo ha lamentado el fallo, se ha reiterado en defender la "honorabilidad" de Chaves y Griñán y, ante una cascada de preguntas, ha respondido que el futuro de Susana Díaz "está en manos de la militancia" en unas futuras primarias y un proceso congresual, probablemente en el verano de 2020, si termina de desatascarse la legislatura.

El escenario político posterior al fallo de los ERE ha dejado al PSOE andaluz aislado de cara a futuros acuerdos para desbancar al Gobierno de Juan Manuel Moreno. La formación naranja, antigua aliada de los socialistas, ha hecho política de tierra quemada que le separa radicalmente de Díaz. Su análisis posterior al fallo es incluso más duro que el del PP. Quienes hace un año sostenían al Gobierno socialista -pactaron con ellos dos presupuestos autonómicos- hoy exigen la "dimisión de todos sus cargos" de Susana Díaz, en palabras del portavoz parlamentario del grupo, Sergio Romero.

El otro posible aliado en el arco de la izquierda, Adelante Andalucía, también ha cargado de forma beligerante contra los socialistas. "El PSOE no tiene legitimidad para presentarse como alternativa de gobierno a las derechas en Andalucía", ha subrayado la portavoz de Adelante, Inmaculada Nieto, una de las voces más moderadas de la coalición que, pese a todo, sigue defendiendo la coalición de Gobierno de Sánchez e Iglesias.

Los socialistas andaluces atraviesan su segundo desierto en menos de un año y aún no saben cómo articular una defensa clara de su historia en el Gobierno y de su actual líder, Susana Díaz. En el seno de la ejecutiva reina la sensación de que existe un encarnizamiento contra la ex presidenta que ha superado casi todos los límites de la crítica política. "Siempre queda el fusilamiento", ironiza Fiscal.